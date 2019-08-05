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21:25 05 Ağustos 2019
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    Merkez Bankası

    Merkez Bankası duyurdu: Swap işlemlerinde yeni dönem

    © REUTERS / Umit Bektas/File Photo
    Ekonomi
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    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Döviz Karşılığı Türk Lirası swap ihalesinde değişikliğe gitti. Banka bundan sonra döviz karşılığı türk lirası 1 hafta vadeli swap işlemi değil, çoklu fiyat yöntemiyle 1, 3, 6 ay vadeli swap işlemleri de gerçekleştirecek.

    Merkez Bankası
    © AA /
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    Mevcut durumda kotasyon yöntemiyle 1 hafta vadeli olarak gerçekleştirilen döviz karşılığı Türk lirası swap işlemleri, artık geleneksel ihale (çoklu fiyat) yöntemiyle 1, 3 ve 6 ay vadeli olarak da yapılacak.

    TCMB tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

    "31 Ağustos 2018 tarihli ve 2018-36 Sayılı Basın Duyurusu ile Merkez Bankası bünyesinde Döviz Karşılığı Türk Lirası Swap Piyasasının açılmasına karar verildiği, işlemlerin Döviz ve Efektif Piyasalarında işlem yapmaya yetkili bankalarla limitleri dahilinde kotasyon yöntemiyle gerçekleştirileceği kamuoyu ile paylaşılmıştı.

    Türk lirası ve döviz likiditesi yönetimindeki esnekliğin artırılması amacıyla, söz konusu piyasada halen kotasyon yöntemiyle 1 hafta vadeli olarak gerçekleştirilmekte olan döviz karşılığı Türk lirası swap işlemlerinin, geleneksel ihale (çoklu fiyat) yöntemiyle 1, 3 ve 6 ay vadeli olarak da gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.

    İhtiyaç duyulan günlerde açılacak ihalelere ilişkin ayrıntılar aynı gün saat 10.00’da veri dağıtım sistemleri aracılığıyla ilan edilecektir.

    Dolar
    © REUTERS /
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    Kotasyon ve ihale yoluyla gerçekleştirilecek işlemler, hale kotasyon yöntemiyle gerçekleştirilen işlemler için belirlenmiş olan toplam limit dahilinde yapılacaktır".

    SWAP NEDİR?

    TCMB'nin (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası) terimler sözlüğünde swap şu şekilde açıklanıyor:

    "İki tarafın bir varlık veya yükümlülüğe bağlı olan nakit akışını aralarında değiştirdikleri işlemdir. Örneğin on yıllık sabit faizli borca sahip bir firma ile benzer ancak dalgalı faizli borca sahip bir firma birbirlerinin yükümlülüklerini değiştirebilir.

    "Swap işlemlerinde, faiz oranları ile döviz kurlarındaki değişmeler sonucunda ortaya çıkan riski en aza indirmek amaçlanmaktadır".

    Etiketler:
    Döviz, Fiyat, Dolar, swap, Merkez Bankası
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