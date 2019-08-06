IMF, Mısır'a verdiği kredinin son dilimini serbest bıraktı

Mısır Maliye Bakanı Muhammed Maıyt, yaptığı yazılı açıklamada, IMF'den alınan kredinin son dilimi olan 2 milyar doların serbest bırakıldığını bildirdi.
© REUTERS / Sergei Karpukhin
Mısır'ın IMF ile teknik iş birliğine devam edeceğini belirten Maıyt, yerel sanayiyi destekleyen sektörlerde yapısal reforma odaklanacaklarını ifade etti.
Mısır hükümeti, serbest kura geçilmesini de kapsayan ekonomik reformlar yapılmasına karşılık 12 milyar dolar kredi sağlanması için 2016 yılında IMF ile anlaşmaya varmıştı.
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