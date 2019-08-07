Kayıt
12:56 07 Ağustos 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Para - TL

    İşçilerin toplu iş sözleşmesi için 3. görüşmeden de anlaşma çıkmadı

    © AFP 2019 / Yasin Akgül
    Ekonomi
    URL'yi kısaltın
    0 01

    Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "202 bin kamu işçisinin toplu iş sözleşmesi için dün gece hükümetle 3. görüşmeyi yaptık. Ancak taleplerimizi karşılayacak bir rakam bulamadık" dedi. Atalay, hükümete bayramdan önce anlaşma çağrısı yaptı.

    Yaklaşık 200 bin kamu işçisinin 2019-2020 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını içeren 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi Çerçeve Protokolü kapsamında hükümet ile Türk-İş arasındaki 3. görüşmeden de sonuç çıkmadı. 

    © Fotoğraf : YouTube
    Soyer, toplu sözleşmeyi işçilerle birlikte zıplayarak kutladı
    Basın toplantısı düzenleyen Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "Toplu iş sözleşmesi için dün gece hükümetle 3. görüşmeyi yaptık. Ancak taleplerimizi karşılayacak bir rakam bulamadık" dedi. Türk-İş Başkanı, hükümete "Bayramdan önce toplu sözleşmeyi anlaşmayla tamamlayalım" çağrısı yaptı.

    TÜRK-İŞ NE TALEP EDİYOR?

    Pazarlık masasında işçileri temsil eden Türk-İş, en düşük ücretlerin 3 bin 500 liraya yükseltilmesi, tüm kamu işçilerine seyyanen brüt 300 lira zam, ilk altı ay yüzde 15, ikinci, üçüncü ve dördüncü altı aylarda enflasyon artı 3 puan refah talep etmişti.

    Buna karşın hükümet, 9 Temmuz'daki ikinci görüşmede, 3 bin 500 liradan az alan kamu işçisinin ücretinde 60 lira artış, tüm işçilere 2019'un ilk altı ayında yüzde 5, ikinci altı ayında yüzde 4 zam teklif etti.

    Türk-İş'in teklifi kabul etmemesi üzerine, hükümet zam teklifini yüzde 6+4'e yükseltti.

    19 AĞUSTOS'A KADAR ANLAŞMA OLMAZSA GREV

    Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın,
    © AA / Gökhan Balcı
    Memur-Sen toplu sözleşme için zam talebini açıkladı
    Anlaşmanın sağlanamaması üzerine, yasal prosedür gereği İstanbul'daki Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nde grev ilanı aşıldı. 19 Ağustos'a kadar sözleşmenin bağıtlanmaması halinde çeşitli iş yerlerindeki yaklaşık 30 bin işçi greve çıkacak.

    Bu aşamadan sonra süreçle eğer işyeri grev yasağı kapsamında değilse grev uygulanacak. Şayet ilgili işyerindeki işçilerin dörtte biri grev oylaması isterse ve oylama yapılırsa oy kullananların çoğunluğunun kararı doğrultusunda grev kararı uygulanacak ya da uygulanmayacak.

    Grev uygulanmazsa Yüksek Hakem Kurulu devreye girecek. En geç 60 gün içerisinde sözleşmeyi bağıtlayacak.

    Cumhurbaşkanı kararı ile grev ertelenirse Yüksek Hakem Kuruluna başvurulacak. Yüksek Hakem Kurulu, en geç 60 gün içerisinde sözleşmeyle ilgili kararını verecek.

    Etiketler:
    Zam, anlaşma, Ergün Atalay, Türk-İş, Görüşme, işçi, toplu iş sözleşmesi
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Jennifer Lopez: Türkiye'yi çok özlemişim
    Karikatür
    Guardian montajlı fotoğraf yaymakla suçladığı Sputnik’ten özür diledi
    İnfografik
    Türkiye ve Kazakistan arasındaki ticari ve ekonomik işbirliği
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet