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13:13 08 Ağustos 2019
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    Sosyal güvenlik uzmanı Nacar'dan yurt dışında yaşayan Türklere uyarı: Türkiye'deki varlıklarınızı gizleyin

    © DHA /
    Ekonomi
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    Sosyal güvenlik uzmanı Erhan Nacar, Hollanda hükümetinin Türkiye'de taşınmazları bulunan kişilerin sosyal yardım almasını engellemek amacıyla yasa değişikliğine gittiğini hatırlatarak uyarılarda bulundu. Nacar, "Türkiye'deki varlıklarınızı gizleyin" dedi.

    Sosyal güvenlik uzmanı Erhan Nacar, Hollanda hükümetinin Türkiye'de daire, yazlık ve diğer taşınmazları bulunan kişilerin sosyal yardım almasını engellemek amacıyla yasa değişikliğine gittiğini hatırlatarak gurbetçileri KVKK kapsamında varlıklarını gizlemeleri yönünde uyardı. Nacar, “Bir gün Türkiye’ye döndüğünüzde evsiz kalabilirsiniz” dedi.

    Venezüella bayrağı
    © AP Photo / Fernando Llano, File
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    Nacar, Türkiye’de varlıkları olan gurbetçileri, emekliliğine 1 yıl kala hizmet birleştirmesi yapması gerekenleri, Kurban Bayramı kapsamında ikramiye alacak emekliyi, yurt dışına tatile gidecek vatandaşları ve 18 yaşında çocuğu olan aileler için yapılması gerekenleri sıraladı.

    GURBETÇİLER TÜRKİYE’DEKİ VARLIKLARINI GİZLESİN

    Türkiye’nin 146 ülke ile ‘otomatik bilgi paylaşımı’ anlaşması imzaladığını söyleyen Nacar, “ Bu kapsamda, Hollanda hükümeti, Türkiye’de mal varlığı olup bildirmeyerek yardım alan gurbetçi Türklerin mal varlıklarına haciz koyabiliyor. Bu uygulamada Hollanda kobaydır ve sistem tutmuştur. Almanya, Fransa, Avusturya gibi ülkelerden de yardım alan Türkler etkilenecektir. Anlaşma olmasaydı diğer ülkelerden örneğin FETÖ’cülerin mal varlıklarına ilişkin Türkiye’de bilgi alamayacaktı. Avrupa’da yaşayan gurbetçiler zor durumda kalınca Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) getirildi işte bu kanunda varlık gizleme var, gurbetçiler varlıklarını gizlesinler” diye konuştu.

    'TÜRKİYE’YE DÖNDÜĞÜNÜZDE EVSİZ KALABİLİRSİNİZ'

    Başvurudan sonra 28 gün içerisinde varlıkların gizlendiğini söyleyen Nacar, “Sosyal Güvenlik Kurumu’nda (SGK) çalışmalarımız sonucunda bir form hazırlandı. Gurbetçilerimiz bize müracaat ettiğinde 28 gün içerisinde hem tapudaki mal varlıkları hem de SGK’dan almış oldukları emekli maaşları gizlenebiliyor. Bu bilgiler, gizleyen kişiden başka kimseye verilmiyor. O yüzden Avrupalı Türkler varlıklarını Türkiye’de gizlesinler. Hollanda’da yaşıyorsunuz bir gün çıkıp Türkiye’ye tatile geldiniz. Baktınız eviniz artık sizin değil. Hollanda hükümeti eve tedbir koydurmuş ve sattırmış. Böylelikle evsiz kalabilirsiniz lütfen varlıklarınızı gizleyin” açıklamasında bulundu.

    HİZMET BİRLEŞTİRMESİ YAPARAK YÜKSEK EMEKLİ MAAŞI ALABİLİRSİNİZ

    Para - TL
    © AFP 2019 / Yasin Akgül
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    SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı gibi farklı kurumlarda çalışmış olan vatandaşların emekliliklerine 1 yıldan az kaldığında SGK hizmet birleştirmesi için başvurmaları gerektiğini aktaran Erhan Nacar, “Farklı illerde 25 yıl boyunca çalışan sigortalı, aldığı farklı numaralar kaybolmasın diye hizmet birleştirmesi dilekçesi verebilir. Birçok vatandaş bunu bilmiyor. Böylece kişilerin prim kazançları artacak ve yüksek emekli maaşı alacak. Emekliliklerine 1 yıl kala hizmet birleştirmesi yapmalarını tavsiye ediyorum. 3-4 yıl önceden yapmalarına gerek yok çünkü arada yine çalışma söz konusu olacak. Son 1 yıl kala hizmet birleştirmesi yaparlarsa hem dosyaları toplanmış olacak hem de emeklilik aşamasına geldiklerinde 1-2 ayda emekli maaşı bağlanmış olur” dedi.

    EMEKLİYE İKRAMİYE TAVSİYESİ

    Yaşlıların ikramiyelerini ve maaşlarını çok beklemeden almaları için önerilerde de bulunan Nacar, “Bayram öncesi emekliye biner lira ikramiyeye alıştık. Bundan ziyade 9 Ağustos’ta Bağ-Kur ve SGK emeklisine de maaşları yatacak. O yüzden ATM önüne erken veya geç saatte gitmelerini tavsiye ediyorum. Çünkü çok kuyruk olacaktır” ifadelerini kullandı.

    YURT DIŞINDA ÜCRETSİZ SAĞLIK KONTROLÜ İMKANI

    SGK’nın yurt dışında sağlık anlaşması yaptığı 20’den fazla ülke olduğunu söyleyen Nacar, “Kişi eğer Türkiye’de sigortalıysa ve örneğin tatile Almanya’ya gidecekse o ülkenin formunu alarak onaylatırsa gittiğinde sağlık problemi yaşadığında olanaklardan cebinden para çıkmadan faydalanabilir. ‘Bana bir şey olmaz’ demesinler formu doldurup, onaylatıp yanlarında götürsünler. SGK’nın yurt dışı sağlık bölümleri var hizmet dökümü olarak oraya gitsinler, belli şartları yerine getirirlerse o vatandaşlar sağlık alanında imkanlardan yararlanabilir” diye konuştu.

    © AFP 2019 / ARIF ALI
    Dolar/TL 4 ayın en düşük seviyesine geriledi
    DOLAR BORÇLANMA TAHAKKUKLARINI BİLGİSAYAR ORTAMINA GEÇİRİN

    Nacar, “Eskiden bilgisayar ortamına alınmayan dolar borçlanma tahakkukları yarın kişilerin ellerinden kaybolduğunda bir daha çıkaramazlar. O yüzden o tahakkukları bir şekilde SGK’ya veya bize başvurarak bilgisayar ortamına geçirmek zorundalar. Aksi takdirde kaybolursa böyle bir hakları ve talepleri olamayacak” ifadelerini kullandı.

    GENEL SAĞLIK SİGORTASINDAN FAYDALANIN

    Devletin geliri olmayanlara vatandaşlara ve çocuklarına Genel Sağlık Sigortası kapsamında baktığını dile getiren Sosyal Güvenlik Uzmanı Erhan Nacar, “Sadece 75 lira yatırarak hem annenize, babanıza hem de eşinize, çocuğunuza bakabiliyorsunuz. Belediyelerin ‘sağlık sigortası yapacağız’ söylemi emeklilikte yaşa takılanları sanki başka bir maksatla kullanmaktır diye düşünüyorum. Çünkü bu insanlara zaten devlet bakmak zorundadır” dedi.

    'ÖDEYECEĞİNİZ TARİHLERİ MUTLAKA BİLDİRİN'

    TL - para
    © AFP 2019 / Ozan Köse
    Kamu işçilerine verilen ikramiyenin ödeme tarihleri belli oldu
    Yurt dışında yaşayan vatandaşların Türkiye’den emekli olmak için yeni çıkan yasadan yararlanarak  ‘yurt dışı borçlanma formu’ doldurduğunu söyleyen Nacar, “Onlara borçlanma tahakkukları gelecek, ödeme yapmadan önce ödeyecekleri tarihleri mutlaka belirtsinler. Eğer tarihleri belirtmezlerse, kafalarına göre para yatırılarsa o zaman aylıkları bin, bin 500 liraya düşer. Yüksek aylık almak istiyorlarsa ilgili kuruma gidip ödeyecekleri tarihlerin dilekçesini gönderip 2 gün sonra ödemeleri yapsınlar” uyarısında bulundu.

    18 YAŞINA GİREN ÇOCUĞUNUZA SİGORTA YAPIN

    Erken sigortalı olmanın önemine de dikkat çeken Nacar, “Ayrıca 18 yaşını doldurup Avrupa’da yaşayan gençler var. Her zaman söylüyorum erken sigortalı olun. 18 yaşına giren çocuklarınızı sigortalı yaparsanız emeklilikleri de erken olur. 18 yaşında şimdiden sigortalı olan gençler 62-63 yaşında emekli olabilir” diye konuştu.

    Etiketler:
    Sigorta, mal varlığı, Hollanda, Fon, varlık, Türkiye, Erhan Nacar, Sosyal güvenlik
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