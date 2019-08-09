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13:53 09 Ağustos 2019
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    otopark

    Gümrükte kalan araçlar için af

    © Fotoğraf : Instagram
    Ekonomi
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    El konulan ithal araçlarla ilgili düzenlemeye gidildi. Buna göre ithalat izni alınmayan veya gümrük vergileri eksik ödenen araçlar için 31 Aralık'a kadar başvuru yapılabilecek.

    İthalat izni alınmadığı anlaşıldığı için el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı verilen araçlar ile gümrük vergilerinin kısmen eksik ödenmesi nedeniyle soruşturma veya kovuşturma kapsamında bulunan ve müsadere kararı verilmemiş araçların sahiplerine iadesine ilişkin düzenleme yapıldı.

    © REUTERS / Damir Sagolj
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    Konuya ilişkin Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığınca ortak hazırlanan yönetmelikler, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

    Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Gümrük Kanununa geçici 10'uncu ve Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na geçici 11'inci madde eklenmesine yönelik daha önceki yapılan değişikliklere paralel düzenlemeye gidildi.

    Buna göre, yurt dışında tescil edilmiş olması nedeniyle ithali izne tabi olan ancak bu durum beyan edilmeden ithal edildiği anlaşıldığı için Gümrük Kanunu'nun 235. maddesi uyarınca el konularak mülkiyeti kamuya geçirilmesi kararı verilen veya aynı maddeye ilişkin bir soruşturma kapsamında bulunan ve henüz tasfiyesi tamamlanmamış olan araçlar ile kıymetinin eksik beyan edilmesi sonucu gümrük vergilerinin kısmen eksik ödenmesi nedeniyle Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca başlatılan bir soruşturma veya kovuşturma kapsamında bulunan müsadere kararı verilmemiş ve henüz tasfiyesi tamamlanmamış olan araçların sahiplerine iadesiyle ilgili işlemler düzenlendi.

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    Gümrük idareleri ve vergi dairelerinde yapılacak işlemlere yer verilen yönetmeliklere göre, düzenlemeden yararlanmak isteyenler 31 Aralık 2019 mesai bitimine kadar ilgili gümrük idaresine başvuruda bulunacak.

    ÖTV'NİN YÜZDE 15 İLA 25'İ ÖDENECEK

    Gerekli koşulların sağlanması durumunda, aracın ilk iktisabında ödenmesi gereken Özel Tüketim Vergisinin (ÖTV) yüzde 25'inin veya Gümrük Kanunu uyarınca el konulması muhtemel olan araçların bu durumunun gümrük idaresinin bilgisine girmeden kendiliğinden idareye bildirilmesi halinde ise ÖTV'nin yüzde 15’inin ödenmesi halinde araç üzerindeki kararlar kaldırılacak ve el konulan araç sahibine iade edilecek.

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    Yönetmeliğin uygulanmasında karşılaşılan gümrük idareleriyle ilgili tereddütleri gidermeye Ticaret Bakanlığı, vergi daireleriyle ilgili tereddütleri gidermeye Hazine ve Maliye Bakanlığı, adli konularla ilgili tereddütleri gidermeye Adalet Bakanlığı yetkili olacak.

    Düzenlemeyle araçların söz konusu durumlarını bilmeden satın alan iyi niyetli üçüncü kişilerin mağduriyetinin giderilmesi amaçlanıyor.

    Etiketler:
    af, başvuru, Gümrük vergisi, araç, ithalat, Otopark
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