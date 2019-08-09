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19:40 09 Ağustos 2019
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    Danimarka'da eksi faizli konut kredisi: Banka borç alana üste para veriyor

    © REUTERS / Jason Lee/Illustration/File Photo
    Ekonomi
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    Danimarka'nın üçüncü büyük bankası Jyske Bank, eksi 0.5'lik faizle konut kredisi sunmaya başladı. Bu, bankanın borç alana üste para ödemesi gibi bir anlama geliyor.

    konut, İstanbul
    © AA /
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    Business Insider’a göre, Jyske Bank, bu hafta 10 yıllık sabit faizle konut kredisini yüzde -0.5 faizle vereceği açıklamasını yaptı. 

    Yüzde -0.5 faiz, 1 milyon dolarlık ev satın alanın, 10 yılın sonunda bankaya ödeyeceği toplam paranın 995 bin dolar olacağı anlamına geliyor. 

    Ancak uzmanlar, negatif faiz olsa bile bankaların kredi verirken pek çok harç kestiği, yani ev alanın herhalükarda bankaya aldığından fazla para ödeyeceği uyarısını yapıyor.

    'TARİHTE YENİ SAYFA'

    Danimarka'daki son derece düşük faizli konut kredisi furyasında yeni bir perde açan Jyske Bank'ın konut ekonomisti Mikkel Høegh "Bu, konut kredisi tarihinde yeni bir sayfa. Birkaç ay önce imkansız olduğunu söylerdik, ama artık art arda sürprizlerle karşılaşıyoruz ve bu seferki evsahipliği için yeni bir fırsat sunuyor" dedi. 

    © AA /
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    DİĞERLERİ DE 0-0.5 BANDINDA

    The Local haber sitesine göre en büyük banka olan Nordea Bank da 20 yıllık sabit faizle konut kredisini yüzde 0 faizle veriyor. 

    Bloomberg de bazı Danimarka bankalarının 30 yıllık konut kredisine yüzde 0.5 faiz koyduğunu duyurdu.

    'HİÇ BU KADAR UCUZ OLMAMIŞTI'

    Yine Bloomberg'e göre aslında Danimarka'da mayıs ayından beri kısa vadeli konut kredisi tahvillerinde negatif faiz uygulanıyor, yeni olan yanı, artık tüketiciye doğrudan sunulmaları.

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    Nordea'nın ev finansmanı biriminin şef analisti Lise Nytoft Bergmann, "Borç almak hiç bu kadar ucuz olmamıştı" dedi. 

    PİYASALARDA KASIRGALAR KOPUYOR

    Bankaların çok düşük hatta negatif faizle borç vermesi mantıksız gibi gözükse de arkasında bir mantık var. 

    Finans piyasaları dalgalı seyrederken ABD-Çin ticaret savaşı, Brexit, başta Avrupa olmak üzere dünya çapında ekonomik yavaşlama gibi etkenler nedeniyle ufukta istikrar gözükmüyor.

    YATIRIMCILAR BÜYÜK KAYIPLARDAN KORKUYOR

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    Pek çok yatırımcı yakın gelecekte büyük bir çöküşten korkuyor. O yüzden bankalar negatif faizle vermeye borç vermeye razı geliyor. Böylece müşterilerin karşılayamayacağı yüksek faizlerle borç vermenin sonucunda büyük kayıp riskine girmek yerine küçük kayıpları kabul ediyorlar. 

    Bergmann "30 yıl boyunca yüzde 0.5 faiz karşılığı borç vermeye istekli yatırımcılar olması, rahatsızlık verici bir düşünce. Bu, finansal piyasalardaki halihazırdaki durumun yatırımcıları ne kadar korkuttuğunun göstergesi, üstelik durumun düzelmesinin çok uzun zaman almasını bekliyorlar" değerlendirmesini yaptı.

    Etiketler:
    Jyske Bank, Faiz, Konut kredisi, Banka, Danimarka
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