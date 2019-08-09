Fitch, Rusya’nın notunu yükseltti

Rusya’nın, güveni hakkeden istikrarlı politik tabanı güçlendirdiği belirtilirken makroekonomik istikrarın iyileştiği, ekonominin petrol fiyatlarına bağımlılığının azaldığı, dış şoklara direncin arttığı kaydedildi.

Fitch ayrıca hükümetin aldığı tedbirlerin, Rusya’nın yaptırımların üstesinden gelmesine yardımcı olacağının altını çizdi.

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, Fitch’in bu kararla ülkenin 2014 öncesi kredi notuna döndüğünü söyledi. Siluanov, notun yükselmesinin, Rus ekonomisinin sorunlara adapte olduğunun ve çok daha yüksek büyüme tempolarına çıkabileceğinin teyidi olduğunu dile getirdi.

Maliye Bakanlığı, Fitch’in bu kararının diğer uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının da Rusya’nın notunu yükseltmesine yol açacağı umudunu dile getirdi.