Palandöken: Esnaf bir an önce borcundan kurtulmak istiyor

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Esnafımız oldukça zor bir dönem geçiriyor. Hazine ve Maliye Bakanımızın kısa bir süre önce yaptığı açıklama esnafımızı umutlandırdı. Kurban Bayramı sonrasında önceki dönem yapılandırması bozulanları da kapsayacak şekilde yeni bir borç yapılandırmasını esnafımız acil olarak bekliyor” dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın geçen haftalarda “Vergi borcuna yapılandırma getirilebilir” açıklamasının esnafı umutlandırdığını ve bayram sonrasında yapılandırmanın gerçekleşmesini beklediğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Esnafımız oldukça zor bir dönem geçiriyor. Hazine ve Maliye Bakanımızın kısa bir süre önce yaptığı açıklama esnafımızı umutlandırdı. Kurban Bayramı sonrasında önceki dönem yapılandırması bozulanları da kapsayacak şekilde yeni bir borç yapılandırmasını esnafımız acil olarak bekliyor” dedi.
Faizlerin yüksek olduğu dönemlere ilişkin borç yapılandırması bozulan esnafın bugün itibariyle toplam borcu ödenemeyecek bir noktaya geldiğini vurgulayan Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Palandöken, “Kamu alacaklarına uygulanan gecikme zammı oranı iki yıl için yıllık yüzde 16,8’den yüzde 30’a çıktı. Daha önce vergi ve prim borçlarını yapılandırıp bunları zamanında ödeyemediği için yapılandırması iptal olanlar, bugün altından kalkamayacakları bir borçla karşı karşıyalar. Öyle ki ne esnaf bu borcu ödeyebilir, ne de kimse bu borcu tahsil edebilir. Keza esnafın, haciz konulacak mal varlığı da kalmadı” diye konuştu.
Yeni borç yapılandırmasında kamuya olan tüm borçların kapsama alınmasını isteyen Palandöken, “Geçmiş dönemlerdeki borç yapılandırmalarında bazı idari para cezaları yapılandırma kapsamına alınmadı. Oysa öyle cezalar var ki, esnafın dükkanını içindeki malıyla satsanız ödeyemez. Bugün 52 bin TL’nin üzerinde kesilen para cezaları var ve önceki yapılandırmaların kapsamına girmiyor. Yeni yapılandırmada cezaların hepsi dahil olacak şekilde kamuya olan tüm borçlar kapsama alınmalı. En önemlisi cezalar daha adil olmalı” sözlerine yer verdi.
Faizlerin düşmeye başladığının altını çizen Palandöken, “Faizler inmeye başladı ama yine de çok yüksek. Borç yapılandırmasında enflasyon oranına göre faiz hesaplanıyor. Süre de 36 ay olunca esnafımız borcunu ödeyemiyor. Borç yapılandırmasının son kez yapılabilmesi için vadesinin en az 60 ay olması, faizinin de piyasa faizlerinin çok altında olması gerekir. Esnafımız bir an önce borcundan kurtulmak, devlete yük olmamak istiyor. Devlet de alacağını tahsil etmek istiyor. Bu nedenle bu kez vadenin en az 60 aya çıkması ve faizlerin de düşük tutulması gerekir. Ayrıca, borç yapılandırmasına neden olan sorunların da ortadan kaldırılması için Hazine ve Maliye Bakanlığı başta olmak üzere ticaretle ilgisi olan tüm bakanlıklarla toplantılar yapmalı, sorunu kökten çözmeliyiz” şeklinde konuştu.
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