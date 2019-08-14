Boeing'in satışları yüzde 39 azaldı

737 MAX serisi uçaklarının yaptığı ve 346 kişinin ölümüne sebep olan kazalar nedeniyle ciddi bir prestij ve müşteri kaybı yaşayan ABD'li uçak üreticisi Boeing, Ocak-Temmuz 2019 döneminde satışlarının yüzde 39 azaldığını duyurdu.

Şirketin yayınladığı verilere göre Ocak-Temmuz 2018 döneminde 417 uçak satan Boeing, bu yıl aynı dönemde 258 uçakta satışı gerçekleştirebildi.

Bu düşüşteki temel faktörün, havayolu şirketlerinin 737 MAX serisi uçakları almaktan vazgeçmesi olduğu belirtildi.

Boeing'in en çok satılan uçak modeli olan 737 MAX, ekim ayında Endonezya’da Lion Havayolları uçuşunda yaşanan kazanın ardından mart ayında da Etiyopya Havayolları uçuşu sırasında düşerek toplamda 346 kişinin yaşamını yitirmesine sebep olmuştu.

Boeing'in Üst Yöneticisi (CEO) Dennis Muilenburg, her iki kazada da Manevra Karakteristikleri Takviye Sistemi'ndeki (MCAS) bir hatanın payı olduğunu kabul etmişti.