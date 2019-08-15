Dolar/TL tatil sonrası düşüşte

Dolar/TL kuru, Kurban Bayramı tatili sırasında Arjantin pesosundaki sert düşüşün diğer gelişen ülke paralarına yansıyacağı endişeleri ile sert yükseldikten sonra düştü.

Salı günü 5.6355 ile temmuz sonundan bu yana en yüksek seviyesini gören kur, sert bir düşüş göstererek 5.55 seviyesinin altına indikten sonra kademeli olarak yükseldi.

Dün 5.63 lira seviyesini gören dolar, tatil sonrası ilk işlem gününde düşüşe geçti. Dolar 5.55, euro ise 6.20 seviyesinden işlem görüyor.

Bloomberght'nin haberine göre analistler, Arjantin'deki seçim sonuçlarına bağlı olarak pesoda görülen güçlü satışın diğer gelişen piyasalara yayılma olasılığının az olduğunu kaydettiler.