ATOR: Türk ticaretçiler, 'her şey dahil' tatil sisteminin sınırlandırılmasını talep ediyor

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR), Side ve Alanya tatil beldelerindeki tüccar ve esnafların 'her şey dahil' tatil sistemine bir sınırlama getirilmesi talebiyle yetkililere başvurduklarını bildirdi.

ATOR'un aktardığına göre Manavgat Sanayi ve Ticaret Odası’nın Türkiye Turizm Bakanlığı’na ilettiği dilekçede, 'her şey dahil' tatil sisteminin gözden geçirilmesi gerektiği zira bu durumun otellerin yer aldığı bölgelerdeki diğer sektörlere oldukça zarar verdiği belirtiliyor.

Dilekçenin devamında, Türkiye’nin ziyaret esnasında minimum 1000 dolar harcayabilecek turistlere ev sahipliği yaptığına da yer verildi.

Türk esnaflar, ‘her şey dahil’ tatil sisteminin işlerini baltalamakta olduğunu düşünüyor. Bu sebeple de bu sistemin yeniden gözden geçirilmesinin, esnafın otellerle daha adil koşullarda rekabet edebilmesine olanak sağlayacağına ve turistlerin harcamalarının oteller ve bölge esnafı arasında daha dengeli dağılabileceğine inanıyorlar.

'OTELDEN DIŞARI ADIMLARINI ATMIYORLAR'

Ticaret Odası’nın yaptığı açıklamaya göre günümüzde söz konusu sistemden ötürü ‘turistler, otelden dışarı adım atıp şehirde dolaşmıyorlar.’ Bu durumda da otel dışında para harcamıyorlar.

'OTELLER DOLUP TAŞARKEN ESNAF ZARAR EDİYOR'

Aynı durumdan Alanya bölgesindeki tüccarlar da şikayetçi. Alanya Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Başkanı Nuri Demir, “Oteller dolup taşarken, esnaf zarar etmeye devam ediyor” sözleriyle duruma dikkat çekiyor.

Anlattığına göre sezon döneminde esnaflar, bölgede bir dükkân açmak için borç altına giriyorlar. Ancak sezon boyu borç aldıkları parayı geri ödemelerine olanak sağlayacak kadar kâr elde etmiyorlar. Demir, ticaret sektöründeki harcamaların geçtiğimiz yıla nazaran yüzde 20 artış gösterdiğini de ekliyor.

'OTELLERİN ‘HER ŞEY DAHİL’ SİSTEMİNİ UYGULAMASI YASAKLANSIN'

Alanyalı esnaflar taleplerini biraz daha ileri taşıyarak yalnızca risk altındaki bölgelerde değil, Alanya’nın merkezinde yer alan tüm otellerde ‘her şey dahil’ sisteminin yasaklanması gerektiğini savunuyorlar.

'TURİSTLERİN HARCAMALARINI AZALTMALARININ BİRDEN FAZLA SEBEBİ VAR'

Türk konaklama şirketlerinin yetkililerine göre başta Ruslar olmak üzere turistler, pek çok sebepten ötürü tatil beldelerinde daha az harcama yapmaya başladılar. Bunun ilk sebepleri arasında ise, otellere gelen turistlerin söz konusu tatil beldesini ilk kez ziyaret ediyor olmamaları yer alıyor. Bundan ötürü de şehir turlarına katılmak ve alışveriş yapmak gibi talepleri olmuyor.

Bunun yanında bu sezon, Türk otellerinin fiyatları yüzde 20 ila 30 oranında yükseldi. Bu sebeple de pek çok turist, tatil için ayırdıkları bütçenin önemli bir kısmını kaldıkları otele vermiş oldu.

'TÜRKİYE’DEN VAZGEÇMİYORLAR, ANCAK TATİLDE DAHA FAZLA HARCAMA YAPMAYA NİYETLERİ DE YOK'

Konaklama şirketi yetkilileri, “Eğer turistler artan fiyatlara rağmen hala Türkiye’de konaklamayı tercih ediyorlarsa, daha fazla seyahat harcaması yapamazlar” ifadeleriyle durumu açıkladı.

'TURLARA KATILIM YÜZDE 30 AZALDI'

Türk seyahat acentesi yetkilileri, pek çok konaklama şirketinin düzenlediği turlara katılım oranının yüzde 30 oranında düştüğünü açıkladı. Bunun yanında Antalya Havalimanı’nın ziyaretçi sayısında artış gözlemlense de, duty-free satışlarının azaldığı da biliniyor.