Kayıt
14:41 15 Ağustos 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Bodrum, plaj, tatil

    ATOR: Türk ticaretçiler, 'her şey dahil' tatil sisteminin sınırlandırılmasını talep ediyor

    © AA / Ali Ballı
    Ekonomi
    URL'yi kısaltın
    104

    Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR), Side ve Alanya tatil beldelerindeki tüccar ve esnafların 'her şey dahil' tatil sistemine bir sınırlama getirilmesi talebiyle yetkililere başvurduklarını bildirdi.

    ATOR'un aktardığına göre Manavgat Sanayi ve Ticaret Odası’nın Türkiye Turizm Bakanlığı’na ilettiği dilekçede, 'her şey dahil' tatil sisteminin gözden geçirilmesi gerektiği zira bu durumun otellerin yer aldığı bölgelerdeki diğer sektörlere oldukça zarar verdiği belirtiliyor.

    Türkiye, turistler için en popüler ülkeler listesinde
    © AP Photo / Mucahid Yapici
    ATOR: Türkiye’de otel fiyatları yükseldi
    Dilekçenin devamında, Türkiye’nin ziyaret esnasında minimum 1000 dolar harcayabilecek turistlere ev sahipliği yaptığına da yer verildi.

    Türk esnaflar, ‘her şey dahil’ tatil sisteminin işlerini baltalamakta olduğunu düşünüyor. Bu sebeple de bu sistemin yeniden gözden geçirilmesinin, esnafın otellerle daha adil koşullarda rekabet edebilmesine olanak sağlayacağına ve turistlerin harcamalarının oteller ve bölge esnafı arasında daha dengeli dağılabileceğine inanıyorlar.

    'OTELDEN DIŞARI ADIMLARINI ATMIYORLAR'

    Ticaret Odası’nın yaptığı açıklamaya göre günümüzde söz konusu sistemden ötürü ‘turistler, otelden dışarı adım atıp şehirde dolaşmıyorlar.’ Bu durumda da otel dışında para harcamıyorlar.

    'OTELLER DOLUP TAŞARKEN ESNAF ZARAR EDİYOR'

    Rus turist
    © Sputnik / Vladimir Vyatkin
    ATOR: Antalya'ya giden her 4 yabancı turistten 1'i Rus
    Aynı durumdan Alanya bölgesindeki tüccarlar da şikayetçi. Alanya Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Başkanı Nuri Demir, “Oteller dolup taşarken, esnaf zarar etmeye devam ediyor” sözleriyle duruma dikkat çekiyor.

    Anlattığına göre sezon döneminde esnaflar, bölgede bir dükkân açmak için borç altına giriyorlar. Ancak sezon boyu borç aldıkları parayı geri ödemelerine olanak sağlayacak kadar kâr elde etmiyorlar. Demir, ticaret sektöründeki harcamaların geçtiğimiz yıla nazaran yüzde 20 artış gösterdiğini de ekliyor.

    'OTELLERİN ‘HER ŞEY DAHİL’ SİSTEMİNİ UYGULAMASI YASAKLANSIN'

    Alanyalı esnaflar taleplerini biraz daha ileri taşıyarak yalnızca risk altındaki bölgelerde değil, Alanya’nın merkezinde yer alan tüm otellerde ‘her şey dahil’ sisteminin yasaklanması gerektiğini savunuyorlar.

    'TURİSTLERİN HARCAMALARINI AZALTMALARININ BİRDEN FAZLA SEBEBİ VAR'

    Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Başkanı Maya Lomidze
    © Sputnik / Grigoriy Sisoyev
    ATOR Başkanı: Ruslara kimlikle seyahat imkânı tanınırsa, Türkiye’ye gelen turist sayısı kesinlikle artacaktır
    Türk konaklama şirketlerinin yetkililerine göre başta Ruslar olmak üzere turistler, pek çok sebepten ötürü tatil beldelerinde daha az harcama yapmaya başladılar. Bunun ilk sebepleri arasında ise, otellere gelen turistlerin söz konusu tatil beldesini ilk kez ziyaret ediyor olmamaları yer alıyor. Bundan ötürü de şehir turlarına katılmak ve alışveriş yapmak gibi talepleri olmuyor.

    Bunun yanında bu sezon, Türk otellerinin fiyatları yüzde 20 ila 30 oranında yükseldi. Bu sebeple de pek çok turist, tatil için ayırdıkları bütçenin önemli bir kısmını kaldıkları otele vermiş oldu.

    'TÜRKİYE’DEN VAZGEÇMİYORLAR, ANCAK TATİLDE DAHA FAZLA HARCAMA YAPMAYA NİYETLERİ DE YOK'

    Konaklama şirketi yetkilileri, “Eğer turistler artan fiyatlara rağmen hala Türkiye’de konaklamayı tercih ediyorlarsa, daha fazla seyahat harcaması yapamazlar” ifadeleriyle durumu açıkladı.

    'TURLARA KATILIM YÜZDE 30 AZALDI'

    Türk seyahat acentesi yetkilileri, pek çok konaklama şirketinin düzenlediği turlara katılım oranının yüzde 30 oranında düştüğünü açıkladı. Bunun yanında Antalya Havalimanı’nın ziyaretçi sayısında artış gözlemlense de, duty-free satışlarının azaldığı da biliniyor.

    Etiketler:
    Turizm, Her şey dahil sistemi, Otel, Turist, Side, Alanya, ATOR
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Rus devlet televizyonu da yolcu uçağının kimse hayatını kaybetmeden iniş yapmış olmasını 'Ramensk’te mucize' şeklinde duyurdu. Komsomolskaya Pravda gazetesi ise haberlerinde, pilot Damir Yusupov'un uçağı 'iniş takımları olmadan, çalışmayı bırakmaya yakın bir motor ile mısır tarlasına ustaca indirmiş olmasının bir kahramanlık olduğunu' yazdı.
    Rusya’da 234 kişiyi taşıyan yolcu uçağının acil iniş yaptığı mısır tarlasından görüntüler
    Karikatür
    Trump, DTÖ'yü hedef aldı: Gerekirse çıkacağız, bizi yıllardır mahvediyorlar
    İnfografik
    Kosova'nın hukuki statüsü
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet