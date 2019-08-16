Rusya'daki 'en etkili 100 Müslüman listesi' yayınlandı

'Allah yolunda: Rusya'daki en etkili 100 Müslüman' başlığıyla yayınlanan listenin ilk üç sırasında Rusya Müftüler Konseyi Başkanı Ravil Gaynuddin, eski Tataristan Cumhurbaşkanı, Tataristan Devlet Danışmanı Mintimer Şaymiyev ve UFC şampiyonu Rus karma dövüşçü Habib Nurmagomedov yer aldı.

İlk 10'da yer verilen diğer isimler Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov, Çeçenistan lideri Ramzan Kadirov, milyarder işadamı Alişer Usmanov, Rusya Müslümanları Dini İdaresi Başkanı Başmüftü Muhammed Tajuddinov, Federasyon Konseyi üyesi ve işadamı Süleyman Kerimov, Kentsel Gelişim ve İnşaat İşlerinden Sorumlu Moskova Belediye Başkan Yardımcısı Marat Husnullin ve Rusya Müslümanları Dini İdaresi Ulema Konseyi Başkanı Şamil Alyautdinov oldu.

A Russian media outlet has compiled a ranking of the country's top-100 most influential Muslims. Take a look at the top 10:https://t.co/Q76sjk996W pic.twitter.com/8GswBcuiQ9 — The Moscow Times (@MoscowTimes) August 15, 2019

Eski İnguşetya Cumhuriyeti lideri, Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Yunus-Bek Yevkurov, Karaçay Çerkesiya Cumhuriyeti lideri Raşid Temrezov, Lukoil Başkanı Vagit Alekperov, Moskova Müftüsü Ildar Alyautdinov, teknik direktör Kurban Berdıyev listede dikkat çeken diğer isimler oldu.

​Rusya'daki Müslümanların sayısının yaklaşık 20 milyon, yani nüfusun yüzde 7'si seviyesinde olduğu tahmin ediliyor.

Rusya Müftüler Konseyi Başkanı Ravil Gaynuddin, martta yaptığı bir açıklamada "Uzmanların tahminlerine göre 15 yıl sonra Rusya nüfusunun yüzde 30'a yakını Müslümanlardan oluşacak" demişti.