Dolar/TL 5.56 seviyelerinde

Dün, düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0.68 düşüşle 5.5622 seviyesinden tamamladı.
Euro/TL önceki kapanışa göre yüzde 0.3 azalışla 6.1720'den, sterlin/TL ise yüzde 0.1 artışla 6.7380 seviyesinden işlem görüyor.
Dünya'nın haberine göre analistler, bugün Euro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi, ABD'de ise konut başlangıçları ve inşaat izinleri ile Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan dolar/TL'de 5.55 seviyesinin altında düşüşün ivme kazanabileceğini kaydetti.
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