Bloomberg: ABD yaptırımları Rus petrole talebi artırdı

Bloomberg, ABD’nin İran ve Venezüella’ya uyguladığı yaptırımların istemeden de olsa Rus ham petrolüne olan talepte artışa neden olduğunu belirtti.

Haberde, Rus petrol şirketlerinin, Kasım 2018 - Temmuz 2019 döneminde, en az 905 milyon dolarlık ek gelir elde ettiği bildirildi.

Bloomberg, “Hesaplama, 5 yıllık dönem içinde Urals ve Brent petrol fiyatları arasındaki farka dayanıyor” diye yazdı.

ABD’nin İran ve Venezüella’ya uyguladığı yaptırımların Rus petrole talebi arttırmasının nedeni olarak, OPEC ülkeleri ve partnerlerinin petrol üretimini azaltması gösterildi.

Genelde Urals petrolü, Brent’e göre daha ucuz fiyattan satılıyordu. Ancak ABD’nin İran petrolüne yaptırım getirdiği geçtiğimiz yılın kasım ayından itibaren aradaki fiyat farkı azalmaya başladı ve bu yılın başlarından itibaren Urals, Brent’e göre daha pahalı hale geldi.