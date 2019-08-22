Rus uzmanlar eylülde Türk deniz mahsulü üreticilerini denetleyecek

Rus gıda güvenliği denetleme kurumu Rosselhoznadzor’dan uzmanlar, eylülde Rusya’ya balık ve deniz mahsulü tedarik eden kurumlar ve çiftlikleri denetlemek üzere Türkiye’ye gelecek.

Rus gıda güvenliği denetleme kurumu Rosselhoznadzor ile Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı arasında 19 Ağustos’ta bir telekonferans gerçekleştirildi.

Görüşme esnasında, Rusya’dan bir uzman ekibinin Rusya’ya balık ve deniz mahsulleri tedarik eden kurumları denetlemek üzere Türkiye’ye gelmesi kararlaştırıldı.

Ziyaret çerçevesinde Rosselhoznadzor yetkilileri ayrıca, bu kurumlara üretim için işlenmemiş mal sağlayan çiftliklere de gidecek ve malların kontrollerini gerçekleştiren Türk laboratuvarlarını görecek.

Görüşme sırasında ayrıca en başta ağustos sonunda planlanan denetimin eylül ayına ertelenmesi ve Rus uzmanların Türkiye’de bulunacakları sürenin arttırılmasına karar verildi. Bu doğrultuda Türkiye tarafı yakın zamanda Rosselhoznadzor’a göndereceği resmi bir yazı ile denetimin eylüle ertelenmesinin talep edecek ve denetim kapsamında ziyaret edilmesi planlanan kurumların güncel listesini aktaracak.