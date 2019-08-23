Kapanan şirket sayısı yüzde 56 arttı

Kurulan şirket sayısı temmuzda, bir önceki aya göre yüzde 57 artarak 7 bin 197 oldu. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 56.07'lik artışla bin 119 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, temmuz ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, temmuzda kurulan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 57 artarak 4 bin 584'ten 7 bin 197'ye yükseldi. Bu dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 56.07 arttı ve bin 119 oldu. Haziran ayında kapanan şirket sayısı 717 idi.

Temmuzda geçen yılın aynı ayına göre ise kurulan şirket sayısı yüzde 5.88, kapanan şirket sayısı ise yüzde 22.7 arttı.

Kurulan şirket sayısı ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11.9 azalarak 47 bin 173, kapanan şirket sayısı yüzde 4.79 artarak 6 bin 632 oldu.