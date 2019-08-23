Kapanan şirket sayısı yüzde 56 arttı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, temmuz ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, temmuzda kurulan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 57 artarak 4 bin 584'ten 7 bin 197'ye yükseldi. Bu dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 56.07 arttı ve bin 119 oldu. Haziran ayında kapanan şirket sayısı 717 idi.
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Temmuzda geçen yılın aynı ayına göre ise kurulan şirket sayısı yüzde 5.88, kapanan şirket sayısı ise yüzde 22.7 arttı.
Kurulan şirket sayısı ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11.9 azalarak 47 bin 173, kapanan şirket sayısı yüzde 4.79 artarak 6 bin 632 oldu.
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