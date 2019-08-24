Çin'den ek vergi misillemesi

Çin, ABD ile arasındaki ticaret gerilimini artıracak bir misillemede bulunarak ABD'den ithal 75 milyar dolar tutarındaki ürüne ek gümrük vergisi getireceğini açıkladı.
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Çin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD'den ithal 5,078 kalem üründen yüzde 5 ile yüzde 10 arasında ek gümrük vergisi alınacağı belirtildi.
Ek gümrük vergisi alınacak ürünler arasında tarım ürünleri, ham petrol, küçük uçaklar ve arabalar bulunuyor.
Gümrük vergilerinden bir kısmı 1 Eylül, bir kısmı 15 Aralık'tan itibaren devreye girecek.
Çin'in ABD'ye gümrük vergisi misillemesi açıklamasının ardından Avrupa borsaları negatife dönerken, S&P 500 endeks vadeli işlemleri de yüzde 0.5 ekside.
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