Avrasya Ekonomik Birliği, Sırbistan'la anlaşma imzalamaya hazırlanıyor

Botsan-Harçenko, bugün Belgrad'da Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic'le görüştü.

Sırbistan Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada sözlerine yer verilen Botsan-Harçenko, anlaşmanın 25 Ekim'de imzalanmasının beklendiğini kaydetti.

Rus elçi, anlaşmanın Sırbistan ile Rusya öncülüğündeki birlik arasındaki işbirliğine yeni bir boyut kazandıracağını ve 180 milyon kişinin bulunduğu bir pazarın kapılarının Sırbistan'a açılacağını vurguladı.

AEB'de Rusya, Ermenistan, Belarus, Kazakistan ve Kırgızistan yer alıyor. Sırbistan'ın halihazırda Rusya, Kazakistan ve Belarus ile ikili serbest ticaret anlaşması imzalamış durumda.

Sırbistan'ın AEB'ye katılımının bu Balkan ülkesinin Avrupa Birliği'ne katılım çabalarına zarar vereceği belirtiliyor.