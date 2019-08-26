Rusya Ekonomi Bakanlığı, 2020 enflasyon tahminini aşağı çekti

Bakanlığın 2020-2024 dönemi için hazırladığı yeni enflasyon tahminini açıklayan Oreşkin, "2020’nin ilk yarısında enflasyon yüzde 3’ün altına düşecek, yıl sonunda yüzde 3 olarak gerçekleşecek" diye konuştu.

Bakan, 2020-2024 dönemi için enflasyon tahmininin değişmediğini ve yüzde 4 olarak kaldığını da sözlerine ekledi.

Oreşkin, "2019 sonunda enflasyon, tüm olumsuz beklentilere ve KDV artışının etkisine rağmen hedef seviyesinin altında gerçekleşecek ve bu yıl yüzde 3.8 olacak" değerlendirmesinde bulundu.