Dolar 5.82, euro 6.47 liradan güne başladı

ABD-Çin ticaret savaşına yönelik endişelerle önceki gece illikit piyasada TL'de yüzde 10'a varan değer kaybı gözlenmesinin ardından dün 5.80 civarında yatay seyreden dolar/TL bu sabah 5.82 civarında hareket ediyor.

Piyasalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bugün Rusya'da yapacağı görüşme takip ediliyor.

Asya borsaları dünkü sert düşüşün ardından ABD-Çin ticaret geriliminin şimdilik yatışabileceğine dair işaretlerin yatırımcı güvenini desteklemesiyle küresel borsalara paralel olarak yükselirken, güvenli liman tahviller düşüş kaydetti.

Dün gün içinde yatay bir seyir izleyen ve 5.8250 seviyesinden kapanan dolar/TL bu sabah 5.82 seviyelerindeki seyrini koruyor. Euro/TL de 6.47 seviyesinden işlem görüyor.