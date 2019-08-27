İş Bankası'nda 3 genel müdür istifa etti

İş Bankası iştiraklerinden Anadolu Sigorta, Anadolu Hayat ve İş Faktoring genel müdürleri emekli olma talebiyle görevlerinden ayrılırken, yerlerine İş Bankası içinden yeni atamalar yapıldı.
Reuters'ın haberine göre, şirketlerden KAP'a yapılan açıklamada Anadolu Sigorta’ya Mehmet Şencan, Anadolu Hayat Emeklilik’e Yılmaz Ertürk, İş Faktoring’e ise Ömer Karakuş'un Genel Müdür olarak atandığı belirtildi.
Her üç yeni genel müdür de İş Bankası’nda genel müdür yardımcısı olarak görev yapıyordu.
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