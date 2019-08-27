İş Bankası'nda 3 genel müdür istifa etti

İş Bankası'na bağlı kuruluşların 3 üst düzey yöneticisi emekli olma talebiyle görevlerinden ayrıldı. KAP'a yapılan açıklamaya göre 3 ismin emeklilik talepleri kabul edildi.

İş Bankası iştiraklerinden Anadolu Sigorta, Anadolu Hayat ve İş Faktoring genel müdürleri emekli olma talebiyle görevlerinden ayrılırken, yerlerine İş Bankası içinden yeni atamalar yapıldı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamalara göre, 3 iştirakte genel müdür olarak görev yapan Ali Erdal Aral, Mehmet Uğur Erkan ve İlhami Koç’un emekli olmak suretiyle ayrılma talepleri kabul edildi.

Reuters'ın haberine göre, şirketlerden KAP'a yapılan açıklamada Anadolu Sigorta’ya Mehmet Şencan, Anadolu Hayat Emeklilik’e Yılmaz Ertürk, İş Faktoring’e ise Ömer Karakuş'un Genel Müdür olarak atandığı belirtildi.

Her üç yeni genel müdür de İş Bankası’nda genel müdür yardımcısı olarak görev yapıyordu.