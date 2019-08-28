Dolar/TL 5.83 seviyelerinde

Küresel piyasalarda ABD-Çin ticaret savaşına yönelik gelişmeler takip edilirken, Türkiye'ye özgü risklerin de baskısının gözlendiği kur bu sabah 5.80'nin üzerinde kalmaya devam ediyor.

Dolar/TL dün güne 5.82 civarında başladıktan sonra 18 Haziran'dan bu yana ilk kez gün içinde 5.8580'e kadar yükseldi. Günün kalanında yönünü aşağı çevirerek bir ara 5.80'lere kadar gerileyen günü 5.83 civarında tamamladı.

Dolar/TL bu sabah ise düne göre anlamlı bir değişim göstermeyerek 5.82-5.83 seviyelerinde işlem görüyor.

Dünya gazetesinin haberine göre analistler Türkiye ekonomisine yönelik güvensizliğin TL'yi daha kırılgan kıldığına, küresel risk iştahı ve Türkiye'ye yönelik algının hala bozuk olması nedeniyle TL'de baskının devam edebileceğine dikkat çekiyor.