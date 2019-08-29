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12:43 29 Ağustos 2019
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    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Swiss Hotel The Bosphorus'da düzenlenen İhracat Ana Planı lansman toplantısına katılarak konuşma yaptı.

    Ticaret Bakanı Pekcan: İhracat Ana Planı'nda 17 hedef ülke ve 5 hedef sektör belirledik

    © AA / Şebnem Coşkun
    Ekonomi
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    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "İhracat Ana Planı'nda 17 hedef ülke seçtik. Bu ülkeleri sırasıyla, ABD, Brezilya, Çin, Etiyopya, Fas, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, Irak, İngiltere, Japonya, Kenya, Malezya, Meksika, Özbekistan, Rusya ve Şili olarak belirledik. Buna ilaveten makine, otomotiv, elektrik-elektronik, kimya ve gıda endüstrisi olmak üzere 5 hedef sektör seçtik" ifadelerini kullandı.

    Ruhsar Pekcan
    © AA / Mehmet Ali Özcan
    Bakan Pekcan duyurdu: ABD heyeti Türkiye'ye geliyor
    Bakan Pekcan, İstanbul'da "İhracat Ana Planı"nı açıkladı.

    2019-2023 yıllarını kapsayan 11. Kalkınma Planı'nın istikrarlı büyümenin ihracata dayalı olduğu bir anlayışla hayata geçtiğini anımsatan Pekcan, İhracat Ana Planı'nı hazırlarken Kalkınma Planı hedeflerini dikkate alarak, 226.6 milyar dolarlık ihracat hedeflediklerini söyledi.

    Asıl hedefin, dünyadaki ticaret savaşları ve teknolojik dönüşümlerini de yakinen takip ederek bu hedefin de üzerine çıkabilmek olduğuna işaret eden Pekcan, şunları kaydetti:

    "Oluşturduğumuz bu plan kapsamında, sürdürülebilir bir ihracat anlayışını hedefliyoruz. Bakanlığımızca ilgili paydaşların katılımıyla yapılan titiz çalışmalar sonucunda 17 hedef ülke seçtik. Bu ülkeleri seçerken, ülkelerin Dünya Gayri Safi Yurtiçi Hasılası'ndan yüzde 60 pay almasını, dünya ithalatının yüzde 43.7'sini gerçekleştirdiklerini ve ülkemiz ihracatından da yüzde 25.2 pay aldıklarını dikkate aldık.

    ‘HEDEFİMİZ, YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜN İHRACATIMIZI YÜZDE 5'LERE ÇIKARMAK’

    Ruhsar Pekcan - Ticaret Bakanı
    © AA / Eren Bozkurt
    Ticaret Bakanı Pekcan: Denetlenen 81 bin ürünün 1800'ünde fahiş fiyat artışı saptandı
    Bu ülkeleri sırasıyla, ABD, Brezilya, Çin, Etiyopya, Fas, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, Irak, İngiltere, Japonya, Kenya, Malezya, Meksika, Özbekistan, Rusya ve Şili olarak belirledik. Buna ilaveten makine, otomotiv, elektrik-elektronik, kimya ve gıda endüstrisi olmak üzere 5 hedef sektör seçtik. İhtisas Serbest Bölgeleri ile hedefimiz Türkiye ihracatındaki payı yüzde 3.5 olan yüksek teknolojili ürün ihracatımızı yüzde 5'lere çıkarmak."

    'KOBİ'LERİN YÜZDE 75'İNİN DESTEKLENMESİNİ HEDEFLİYORUZ'

    Pekcan, "Eximbank'ın yeni ürünleriyle KOBİ’lerin yüzde 75’inin desteklenmesini, ihracatı destekleme oranının yüzde 29'a çıkartılmasını hedefliyoruz." diye konuştu.

    YÜKSEK TEKNOLOJİLİ YATIRIMCILARA DAVET

    Pekcan, "Yüksek teknolojili yatırımcıları Türkiye’de üretime davet ediyoruz. İhracat Ana Planımızla yeni bir rota belirliyoruz. Bu rota ihracatını verimlilik, inovasyon ve dijitalleşme ile artıran bir Türkiye" dedi.

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    Etiketler:
    KOBİ, Eximbank, İhracat, Ruhsar Pekcan
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