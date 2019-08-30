Yabancıya konut satışı yılın ilk yarısında 20 bine yaklaştı

GYODER, 'GYODER Gösterge Türkiye Gayrimenkul Sektörü 2019-2. Çeyrek Raporu'nu yayınladı. Buna göre, kredi faizlerindeki düşüşün gayrimenkul satışlarını artıracağı ifade edildi.
Yılın ilk yarısında, önceki yılın aynı dönemine göre ilk el satışlarda yüzde 38.6, ikinci el satışlarda ise yüzde 17 düşüş görüldü.
İpotekli konut satışlarında geçen yılın aynı dönemine göre adet bazında yaklaşık yüzde 60.2’lik bir düşüş gerçekleşirken, taleplerde yaşanan daralmada ipotekli satışların etkili olduğu görüldü.
TÜRKİYE'Yİ TERCİH EDEN İLK ÜÇ ÜLKE: IRAK, İRAN, RUSYA
Rapora göre, yabancılara yapılan konut satışları 2019 yılının ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 68.9’luk artış ile 19 bin 952'ye yükseldi.
2019 yılı ikinci çeyrek bazında ise geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 58.5’lik büyüme gerçekleşti. Toplam satışlar içinde yabancılara satışın aldığı pay ise ikinci çeyrekte yüzde 4.1 seviyesinde gerçekleşti.
İkinci çeyrekte yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırada yüzde 44.3 pay ile İstanbul, ikinci sırada yüzde 21.2 pay ile Antalya yer aldı. Aynı dönemde konut satışlarında Türkiye'yi tercih eden ilk üç ülke ise sırasıyla Irak, İran, Rusya oldu.
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