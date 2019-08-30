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12:44 30 Ağustos 2019
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    Emlak, konut, inşaat

    Yabancıya konut satışı yılın ilk yarısında 20 bine yaklaştı

    © AP Photo / Mark Lennihan
    Ekonomi
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    Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER), yabancılara yapılan konut satışlarının 2019 yılının ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 68.9'luk artış ile 19 bin 952'ye yükseldiğini açıkladı.

    GYODER, 'GYODER Gösterge Türkiye Gayrimenkul Sektörü 2019-2. Çeyrek Raporu'nu yayınladı. Buna göre, kredi faizlerindeki düşüşün gayrimenkul satışlarını artıracağı ifade edildi.

    İstanbul, inşaat, konut
    © REUTERS / Murad Sezer
    Konut fiyatları haziranda yüzde 1.72 arttı
    Raporda, yılın ilk yarısında gayrimenkul sektörü ile ilgili gelişmeler, "2019 yılı ikinci çeyrek konut satışları, bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 27'lik bir düşüş göstererek 249 bin 363 adet seviyesinde kapandı. 2019 yılı ilk 6 aylık döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 22’lik bir düşüşle 505 bin 796 adet oldu" şeklinde açıklandı.

    Yılın ilk yarısında, önceki yılın aynı dönemine göre ilk el satışlarda yüzde 38.6, ikinci el satışlarda ise yüzde 17 düşüş görüldü.

    İpotekli konut satışlarında geçen yılın aynı dönemine göre adet bazında yaklaşık yüzde 60.2’lik bir düşüş gerçekleşirken, taleplerde yaşanan daralmada ipotekli satışların etkili olduğu görüldü.

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    İstanbul, inşaat, konut
    © AP Photo / Murad Sezer
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    İpotekli satışların dışında diğer satışlarda ise ikinci çeyrekte yüzde 10.9 aşağı yönlü hareket izlendi. Taleplerde yaşanan daralmaların konut fiyatlarındaki etkisi de görülmeye devam etti. Konut fiyat endeks artışında yılın ilk çeyreğinde de görülen ivme kaybı 2019 yılı ikinci çeyreğinde de görüldü. Mart ayı itibarıyla yüzde 3.45 olan Merkez Bankası konut fiyat endeksi yıllık artışı Mayıs ayında yüzde 1.57’ye kadar geriledi. 

    Rapora göre, yabancılara yapılan konut satışları 2019 yılının ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 68.9’luk artış ile 19 bin 952'ye yükseldi.

    2019 yılı ikinci çeyrek bazında ise geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 58.5’lik büyüme gerçekleşti. Toplam satışlar içinde yabancılara satışın aldığı pay ise ikinci çeyrekte yüzde 4.1 seviyesinde gerçekleşti.

    İkinci çeyrekte yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırada yüzde 44.3 pay ile İstanbul, ikinci sırada yüzde 21.2 pay ile Antalya yer aldı. Aynı dönemde konut satışlarında Türkiye'yi tercih eden ilk üç ülke ise sırasıyla Irak, İran, Rusya oldu. 

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    Etiketler:
    Antalya, İstanbul, Rusya, Irak, İran, Türkiye, ipotek, Konut, Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER)
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