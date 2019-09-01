Anneler, bebek bezini sahibinden.com'da arıyor

sahibinden.com'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de her yıl 1 milyon 200 binden fazla bebek dünyaya gelirken, artık başlı başına bir sektör halini alan anne ve bebek ürünlerine olan ihtiyaç ve ilgi de sürekli artıyor.

sahibinden.com'un ikinci el ve sıfır alışveriş kategorisi altında yer alan anne & bebek alt kategorisindeki ilan sayısı, geçen yılın temmuz ayına göre yüzde 30 arttı.

Kategorinin en çok incelenen ürünleri taşıma, mobilya ve bebek oyuncakları olurken, kullanıcıların en çok ziyaret ettiği ürün ise bebek bezi oldu.

Aynı dönemde kategorideki ilanlara ilgi yüzde 24 artış gösterirken, bebek arabası & puset, çocuk oto koltuğu, beşik & karyola, bebek oyuncakları ve ana kucağı en çok tercih edilen ilanlar olarak belirlendi.