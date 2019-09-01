Eylül ayında ekonomi 'çok sıcak' geçecek

Yeni Ekonomi Programı (YEP) ile çizilecek yol haritasının yanı sıra merkez bankaları toplantılarından çıkacak faiz kararları da gözlerin ekonomi üzerinde olmasına neden olacak.
Yerel seçimler sonrası sakin geçen yazın ardından Türkiye'de eylül ayıyla gündem yeniden ekonomi olacak.
İKİNCİ ÇEYREK BÜYÜME PERFORMANSI PAZARTESİ BELLİ OLACAK
Bu yılın nisan-haziran dönemine ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verileri TÜİK tarafından açıklanacak.
AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne göre ekonomistler yılın ikinci çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 1.8 daralmasını bekliyor. Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 2.6 küçülmüştü.
SALI GÜNÜ ENFLASYON AÇIKLANACAK
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1.38 oldu.
Ekonomistlerin 2019 sonu enflasyon beklentisinin ortalaması ise yüzde 14.60 olarak belirlendi. Buna göre, temmuzda yüzde 16.65 olan yıllık enflasyonun yüzde 15.60'a düşeceği hesaplanıyor.
ÇARŞAMBA GÜNÜ İHRACAT RAKAMLARI GELECEK
TÜİK'e göre temmuzda ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7.9 artışla 15 milyar 160 milyon dolar olmuştu. Temmuz ayı ihracatı Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırarken, ağustosta da Kurban Bayramı tatiline rağmen ihracattaki artışın sürmesi bekleniyor.
EKONOMİNİN YOL HARİTASI BELLİ OLUYOR
YEP ile ekonomi politikalarına ilişkin ilke ve hedefler de belli olacak. Özel sektör için de öngörülebilirliği artıracak program, son yıllarda sosyal ve ekonomik alanda sağlanan gelişmelerin daha sağlam bir zeminde sürdürülmesi suretiyle güven ve istikrara katkıda bulunacak.
BÜTÇE MARATONU BAŞLIYOR
Bakanlıklar, eylülde yoğun bütçe mesaisinde bulunacak ve Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanacak 2020 bütçesi 17 Ekim'de TBMM'ye sunulacak.
İşsizlik rakamları ve ağustos ayı bütçe gerçekleşme sonuçları 16 Eylül'de açıklanacak.
GÖZLER MERKEZ BANKALARINDA OLACAK
ABD - Çin arasında devam eden ticaret müzakerelerini, Brexit belirsizliğini yakından takip eden piyasalar, daha sonra Avrupa Merkez Bankası (ECB) ile ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararlarına odaklanacak.
PPK ile aynı gün toplanacak ECB'nin, faiz kararı, parasal genişleme ve Avrupa ekonomisinin genel gidişatına ilişkin yapacağı açıklamalar piyasaların gündeminde yer alacak. Daha sonra dikkatler, Fed'in 18 Eylül'deki toplantısında olacak.
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