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16:10 01 Eylül 2019
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    ekonomi, hesap, kitap

    Eylül ayında ekonomi 'çok sıcak' geçecek

    © AA /
    Ekonomi
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    Büyüme, enflasyon, bütçe ve ihracat rakamlarının takip edileceği eylülde, Yeni Ekonomi Programı'nın da açıklanması bekleniyor. Merkez bankalarının faiz kararları ve verecekleri mesajlar da piyasaların odağında olacak.

    Pazar, alışveriş, meyve, enflasyon
    © REUTERS / Umit Bektas
    İstanbul'da perakende fiyatlar yüzde 16 arttı
    Eylülde hem yurt içinde hem de yurt dışında açıklanacak çok sayıdaki veri, ekonomiyi gündemin ilk maddeleri arasına sokacak.

    Yeni Ekonomi Programı (YEP) ile çizilecek yol haritasının yanı sıra merkez bankaları toplantılarından çıkacak faiz kararları da gözlerin ekonomi üzerinde olmasına neden olacak.

    Yerel seçimler sonrası sakin geçen yazın ardından Türkiye'de eylül ayıyla gündem yeniden ekonomi olacak.

    İKİNCİ ÇEYREK BÜYÜME PERFORMANSI PAZARTESİ BELLİ OLACAK

    Ekonomi, büyüme
    © AA /
    Dünya Bankası: Türkiye'de büyüme için yapısal reformlar şart
    Piyasaların gözü, 2 Eylül Pazartesi günü açıklanacak yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme verisinde olacak.

    Bu yılın nisan-haziran dönemine ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verileri TÜİK tarafından açıklanacak.

    AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne göre ekonomistler yılın ikinci çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 1.8 daralmasını bekliyor. Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 2.6 küçülmüştü.

    SALI GÜNÜ ENFLASYON AÇIKLANACAK

    Enflasyon - pazar
    © AP Photo / Lefteris Pitarakis
    Tüketici fiyatları temmuzda yüzde 1.36 arttı, yıllık enflasyon yüzde 16.65 seviyesine çıktı
    TÜİK, 3 Eylül Salı günü ise enflasyon verilerini duyuracak. Bu kez de dikkatler, ağustos ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi ile yurt içi üretici fiyat endeksinde olacak.

    AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1.38 oldu.

    Ekonomistlerin 2019 sonu enflasyon beklentisinin ortalaması ise yüzde 14.60 olarak belirlendi. Buna göre, temmuzda yüzde 16.65 olan yıllık enflasyonun yüzde 15.60'a düşeceği hesaplanıyor.

    ÇARŞAMBA GÜNÜ İHRACAT RAKAMLARI GELECEK

    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Swiss Hotel The Bosphorus'da düzenlenen İhracat Ana Planı lansman toplantısına katılarak konuşma yaptı.
    © AA / Şebnem Coşkun
    Ticaret Bakanı Pekcan: İhracat Ana Planı'nda 17 hedef ülke ve 5 hedef sektör belirledik
    Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından 4 Eylül'de ağustos ayı dış ticaret verilerinin açıklanması bekleniyor. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Sivas'ta düzenlenecek basın toplantısıyla ihracat rakamlarını duyuracak.

    TÜİK'e göre temmuzda ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7.9 artışla 15 milyar 160 milyon dolar olmuştu. Temmuz ayı ihracatı Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırarken, ağustosta da Kurban Bayramı tatiline rağmen ihracattaki artışın sürmesi bekleniyor.

    EKONOMİNİN YOL HARİTASI BELLİ OLUYOR

    CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu
    © AA / Raşit Aydoğan
    CHP'den YEP değerlendirmesi: Programda kriz var ama çözüm yok
    Makro ekonomik göstergelerin yanı sıra, eylülde açıklanması beklenen ve Türkiye ekonomisinin üç yıllık yol haritası niteliğini taşıyan YEP'in ayrıntıları da yakından takip edilecek. YEP'le 2020-2022 dönemine ilişkin enflasyon, istihdam, büyüme, ihracat, cari açık gibi temel makro göstergeler de belirlenmiş olacak.

    YEP ile ekonomi politikalarına ilişkin ilke ve hedefler de belli olacak. Özel sektör için de öngörülebilirliği artıracak program, son yıllarda sosyal ve ekonomik alanda sağlanan gelişmelerin daha sağlam bir zeminde sürdürülmesi suretiyle güven ve istikrara katkıda bulunacak.

    BÜTÇE MARATONU BAŞLIYOR

    © REUTERS / Murad Sezer
    Yedi ayda bütçeden 20 milyar lira müteahhitlere ve müşavirlere ödenmiş
    Programın açıklanmasıyla, 2020 yılı merkezi yönetim bütçesine ilişkin hazırlıklar da hız kazanacak. YEP'in ardından Orta Vadeli Mali Plan da kamuoyuna duyurulacak ve temel bütçe büyüklükleri burada belirlenmiş olacak.

    Bakanlıklar, eylülde yoğun bütçe mesaisinde bulunacak ve Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanacak 2020 bütçesi 17 Ekim'de TBMM'ye sunulacak.

    İşsizlik rakamları ve ağustos ayı bütçe gerçekleşme sonuçları 16 Eylül'de açıklanacak.

    GÖZLER MERKEZ BANKALARINDA OLACAK

    Merkez Bankası
    © REUTERS / Umit Bektas/File Photo
    Merkez Bankası faizi 425 baz puan indirdi
    Piyasaların yönü üzerinde, merkez bankaların faiz kararları belirleyici olacak. Yurt içinde gözler, önce 12 Eylül'de toplanacak Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına çevrilecek. PPK, temmuz ayı toplantısında bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 425 baz puan düşürerek yüzde 24'ten yüzde 19.75'e çekmişti.

    ABD - Çin arasında devam eden ticaret müzakerelerini, Brexit belirsizliğini yakından takip eden piyasalar, daha sonra Avrupa Merkez Bankası (ECB) ile ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararlarına odaklanacak.

    PPK ile aynı gün toplanacak ECB'nin, faiz kararı, parasal genişleme ve Avrupa ekonomisinin genel gidişatına ilişkin yapacağı açıklamalar piyasaların gündeminde yer alacak. Daha sonra dikkatler, Fed'in 18 Eylül'deki toplantısında olacak.

    Etiketler:
    Anadolu Ajansı, GSYH, Ruhsar Pekcan, Yeni Ekonomi Programı (YEP), Ticaret Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, ECB, Fed, Çin, ABD, Faiz, Merkez Bankası, Büyüme, Bütçe, Ekonomi, Türkiye
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