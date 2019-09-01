Belçika'da helal kesim yasağı başladı

Benzer bir karar, bu yılın başında Flaman bölgesinde yürürlüğe girmiş, teknik altyapı yetersizliğiyle sadece küçükbaş hayvanlar için uygulanmaya başlanmıştı.
İslam inancında 'helal', Yahudi inancında 'koşer' olarak bilinen hayvanların şoklanmadan ve uyutulmadan kesilmesine getirilen yasaklar, ülkedeki Müslüman ve Yahudi toplumun yoğun tepkisine yol açıyor.
'DİNİ ÖZGÜRLÜKLER KISITLANIYOR'
Kararın, Flaman bölgesinde kabul edilmesinin ardından yasağa karşı Belçika İslam Temsil Kurumu ve Belçika İslam Koordinasyonu, Belçika Anayasa Mahkemesinde dava açmıştı.
Anayasa Mahkemesi, davayı, Avrupa Adalet Divanı'na sevk etmiş ve görüş istemişti. Avrupa Adalet Divanı'nın konuya ilişkin görüşü ise henüz açıklanmadı.
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