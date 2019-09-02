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19:08 02 Eylül 2019
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    Bitcoin 10 bin dolara yaklaştı

    © AFP 2019 / JACK GUEZ
    Ekonomi
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    Kripto para birimleri piyasalarına yönelik olumlu öngörüler ışığında piyasanın en yüksek hacimli biri Bitcoin son 24 saatte yüzde 3.35 artarak 9,927 dolar ile 10 bin dolar düzeyine yaklaştı.

    ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs’in Avrupa’daki eski serbest fon satışları yetkilisi Raoul Pal, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Bitcoin fiyatında yakın zamanda yeniden artışlar izlenebileceğine işaret etti. Pal, Bitcoin göstergelerinin bir döngüyü takip ettiğini ve artış eğilimine ulaşma “ihtimalinin oldukça yüksek” olduğunu belirterek, Bitcoin’i “kalkışa hazır bir rokete” benzetti.

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    Küresel ticari gerilimlerin devam etmesinin yanında Bitcoin fiyatına yönelik olumlu öngörülere paralel olarak Bitcoin, son 24 saatte yüzde 3.35 artışla 9 bin 927 dolara yükseldi ve 177 milyar 818 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 69.5’ini oluşturdu.

    Toplam 2,551 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 biriminden son 24 saatte yüzde 0.02 ile yalnızca Tether düşerken, Bitcoin’deki toparlanmaya paralel olarak en büyük 100’den de son 24 saatte 67’si yükseldi ve piyasadaki artışa yüzde 43.82 ile 84’üncü sıradaki Dragon Coins öncülük etti.

    Piyasadaki olumlu görünüme paralel olarak piyasa hacmi son 24 saatte 255 milyar 800 milyon dolara yükseldi ve piyasadaki 24 sAatlik işlem hacmi de 45 milyar 763 milyon dolar olarak hesaplandı.

    En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

    1.Bitcoin yüzde 3.35

    2.Ethereum yüzde 2.06

    3.Ripple yüzde 1.03

    Bitcoin
    © REUTERS / Dado Ruvic
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    4.Bitcoin Cash yüzde 3.90

    5.Litecoin yüzde 2.06

    6.Tether yüzde 0.02 düştü.

    7.Binance Coin yüzde 4.79

    8.EOS yüzde 0.84

    9.Bitcoin SV yüzde 3.26

    10.Stellar yüzde 0.43 yükselirken

    Etiketler:
    Kripto para, Ethereum, Ripple, Dolar, Bitcoin
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