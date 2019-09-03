Dolar, enflasyon sonrası 5.80'in altında

Güne yükselişle başlayan ve 5.82'nin üzerini test eden dolar/TL, ağustos ayı enflasyon verileri sonrası 5.80'in altını gördü.

Dolar/TL, 5.80 civarında dar bantta dalgalı seyrine devam ediyor.

Enflasyon, ağustos ayında piyasa beklentilerinin altında artış gösterdi. Aylık bazda yüzde 1.3 artması beklenen TÜFE yüzde 0.86 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 15.01'e geriledi.

Dünya gazetesinin haberine göre söz konusu tablo, eylül ayında faiz indirim beklentilerini güçlendirdi. 12 Eylül'e kadar TL'nin seyri ve Türkiye'nin CDS seviyesinin önemli olacağını belirten analistler, enflasyondaki düşüşün de desteklemesiyle politika faizinde 200 baz puan indirim gelebileceğini düşünüyor.

Enflasyon öncesi en yüksek 5.8237 seviyesini gören dolar/TL, enflasyon sonrası 5.80'in altını test etti. 5.7930'a kadar inen kur saat 10:20 itibariyle 5.7950 seviyesinde yer aldı.