Kayıt
16:24 03 Eylül 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Aykut Erdoğdu

    CHP: TÜİK hükümetin Titanic kemancısına döndü

    © AA / Doğukan Keskinkılıç
    Ekonomi
    URL'yi kısaltın
    0 81

    CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Erdoğdu, "Maalesef artık inanırlığı kalmayan TÜİK, adeta hükümetin Titanic kemancısı gibi vatandaşın market raflarında yaşadığı zamları gizleme çabası içinde. Ama onlar rakamlara yansıtmaktan kaçınsa da, halk enflasyonu fazlasıyla hissediyor" dedi.

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayı itibarıyla yıllık enflasyonu yüzde 15,1 olarak açıkladı. TÜİK’e göre enflasyon bir önceki aya göre ise yüzde 0.86 arttı. Ancak İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre perakende fiyatların yüzde 2.53 arttığı ağustosta TÜİK’in enflasyondaki aylık artışı yüzde 0.86 olarak açıklaması tartışmaları beraberinde getirdi.

    Ekonomi, enflasyon, alışveriş, tanzim satış
    © REUTERS / Murad Sezer
    TÜİK: Yıllık enflasyon yüzde 15'e geriledi
    TÜİK’in paylaştığı rakamlara ilişkin yazılı açıklama yayınlayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, “Rakamlara bakarsak, AKP, dünyada görülmeyen bir sistem yaratmış. Ülkede fiyatlar artarken enflasyon düşüyor” dedi.

    Erdoğdu, “Türkiye, 2018 yılının son çeyreğindeki ortalama yüzde 22,4 enflasyon ve yüzde 2,8 küçülmeyle birlikte slumpflasyona girmişti. Dün açıklanan ikinci çeyrek büyüme rakamlarına göre de yüzde 1.5 oranında küçüldük. Yani enflasyon içinde küçülme demek olan slumpflasyon hâlâ devam ediyor. Ekonomi hala dipte sürünüyor” yorumunda bulundu.

    ‘TÜFE HESAPLAMASININ CİDDİ ŞAİBELER BARINDIRDIĞI GÖRÜLÜYOR’

    Daha önceden bölge müdürlüklerinin gözlemlerine göre yapılan fiyat derlenecek iş yerleri tespitinin, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın ciro verilerine göre yapılmaya başlanmasıyla hangi iş yerlerinin ağırlığının ne kadar düştüğü, hangi iş yerlerinin ağırlığının ne kadar arttığının açıklanmadığına işaret eden Erdoğdu, şu noktalara dikkat çekti:

    © REUTERS / Murad Sezer
    TÜİK: Ekonomik güven endeksi yüzde 87.1'e yükseldi
    “Örnekleme sonradan dahil edilen zincir marketlerden derlenen fiyatların ortalama madde fiyatlarında olağandışı düşüşlere neden olup olmadığı da açıklanmadı. Ancak TÜİK’in TÜFE’de yaptığı bu değişikliklerin üzerinden 9 ay geçti ve yayınlanan fiyat verileri üzerinden TÜFE’nin aşağı yönlü tökezletilmesi daha iyi gözlemlenebilir hale geldi. Örneğin TÜİK’in TÜFE veri tabanındaki 134 gıda maddesinden 47’sinin ve 6 adet temizlik-kişisel bakım ürününün fiyatları Aralık 2018, Ocak 2019 ve Ağustos 2019 verileri esas alınarak incelendi. Bu toplam 53 kalem ürünün TÜFE sepetindeki toplam ağırlığı yüzde 10,13. Rakamlara baktığınızda TÜFE hesaplamasının yaklaşık onda birlik kısmının Ocak 2019’dan beri ciddi şaibeler barındırdığı görülüyor.

    'TÜİK'İN İNANIRLIĞI KALMADI'

    Örnek vermek gerekirse, Ocak 2019’da Aralık 2018’e göre salam yüzde 29,5, sosis yüzde 22,5, sucuk yüzde 16,3 ve dana eti yüzde 8,5 ucuzlamış. Et ve et ürünlerindeki bu çapta bir ucuzlama yaşanıp yaşanmadığını vatandaşımız yaşayarak biliyor. Bu ürünlerin ucuzlaması söz konusu olmadığına göre bu fiyat düşüşü iddialarıyla yapılan TÜFE hesaplaması şaibelidir. Maalesef artık inanırlığı kalmayan TÜİK, adeta hükümetin Titanic kemancısı gibi vatandaşın market raflarında yaşadığı zamları gizleme çabası içinde. Ama onlar rakamlara yansıtmaktan kaçınsa da halk enflasyonu fazlasıyla hissediyor.”

    Etiketler:
    Aykut Erdoğdu, AK Parti, Keman, Titanic, Enflasyon, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), CHP
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Japonya'nın 132 yıl önce hediye ettiği paravanın içerisinden 22 adet gazete kupürü çıktı
    Karikatür
    İngiliz hükümeti Basra Körfezi'ne insansız hava aracı göndermeyi değerlendiriyor
    İnfografik
    Rus Su-35S ve Amerikan F-35A avcı uçakları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet