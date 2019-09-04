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01:31 04 Eylül 2019
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    İngiliz sterlini

    İngiliz sterlini 2016'dan bu yana en düşük seviyesinde

    © AA /
    Ekonomi
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    İngiltere'de genel seçim ihtimalinin artmasıyla İngiliz sterlini ABD doları karşısında 2016 yılından bu yana en düşük seviyeyi gördü.

    İngiliz parlamentosunda kritik Brexit oylamasını muhalefet kazandı
    © REUTERS /
    İngiliz parlamentosunda kritik Brexit oylamasını muhalefet kazandı
    İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) çıkış sürecinde çözümsüzlüğün devam etmesi halinde olası bir erken seçim ihtimalinin artmasıyla İngiliz sterlini ABD doları karşısında 2016 yılından bu yana en düşük seviyesine geriledi.

    İngiltere’nin AB’den çıkış tarihi olan 31 Ekim'e haftalar kala AB ile halen kalıcı bir anlaşmaya varılmamış olması, anlaşmasız ayrılık kartının halen masada tutulmasına ek olarak, ülkede genel seçim ihtimalinin artmasıyla İngiliz sterlini ABD doları karşısında 1.20 seviyesinin altını gördü.

    ABD doları karşısında Londra saatiyle 08.00’de yüzde 0.9 değer kaybeden İngiliz sterlini 1.1959 seviyesini gerileyerek, 7 Ekim 2016 tarihinden bu yana en düşük seviyesini gördü.

    Brexit - AB
    © AA /
    AB: Anlaşmasız Brexit ihtimali giderek artıyor
    Sterlin, euro karşısında ise 1.10 seviyesinin altında işlem görüyor. İngiliz sterlini AB referandumunun yapıldığı 2016'nın haziran ayından bu yana yaklaşık yüzde 20 değer kaybetti.

    İngiltere'de bugün yaz tatilinden dönecek parlamentoda muhalefet partileriyle iktidardaki Muhafazakar Parti içindeki muhalif milletvekilleri anlaşmasız Brexit'i önleyecek bir yasa çıkarmaya hazırlanıyor.

    İngiliz basınının hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre, parlamentoda anlaşmasız Brexit'i engelleyecek bir adıma Muhafazakar Partili milletvekillerinin destek vermesi halinde Başbakan Boris Johnson erken seçim kararı alabilir.

    İngiltere- Brexit
    © REUTERS / Hannah Mckay
    Brexit kaosu: Vekiller anlaşmasız ayrılığı durdurmak için yasa tasarısı planlıyor
    Buna göre Johnson, 14 Ekim'de erken seçime gitmeyi ve 17 Ekim'de yapılacak AB liderler zirvesine güçlü bir hükümetin lideri olarak katılmayı ve yeni bir Brexit anlaşması için son bir müzakere girişiminde bulunmayı planlıyor.

    Johnson dün bakanlar kurulunu acil toplantıya çağırmış, toplantının ardından yaptığı açıklamada da "Herkesin bilmesini istiyorum ki hiçbir koşul altında Brüksel'den bir erteleme daha istemeyeceğim. 31 Ekim'de ayrılacağız, 'ama'sı veya 'eğer'i yok" demişti.

    'PARLAMENTO DARBESİ'

    Başbakan Johnson geçen hafta parlamentoyu 9 Eylül-14 Ekim'de 5 hafta tatil etme kararı almıştı. Johnson bu adımıyla milletvekillerine anlaşmasız Brexit’i önleyecek yasa çıkarmak için yeterli zamanı bırakmamayı hedefliyordu.

    Boris Johnson Downing Street 10 Numara'da yuvarlak masa toplantısında
    © REUTERS / POOL New
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    Parlamentoyu tatil kararı muhalefet partileri tarafından “darbe” diye nitelendirilirken, hafta sonunda İngiltere’de 30’dan fazla kentte protesto gösterileri düzenlenmişti.

    Johnson'ın talebi, İngiltere ve İskoçya'da mahkemeye de taşındı. Aralarında eski başbakanlardan John Major'ın da bulunduğu çok sayıda siyasetçi ve sivil toplum temsilcisinin, Johnson'ın kararına karşı açtığı ortak davalardan ikisinin bu hafta içinde görülmesi bekleniyor.

    BREXİT SÜRECİ

    Johnson, 31 Ekim'de anlaşma olsun veya olmasın İngiltere'yi AB'den ayırmaktaki kararlılığını sık sık yineliyor.

    Brexit
    © REUTERS / Dado Ruvic
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    Eski Başbakan Theresa May'in AB ile vardığı Brexit anlaşması parlamentoda üç kez reddedilmişti. Johnson, May'in istifa kararı almasının ardından Muhafazakar Parti'nin yaklaşık 150 bin üyesinin oylarıyla başbakanlık görevine seçilmişti.

    İngiliz parlamentosu, 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken anlaşmasız Brexit'i yasa çıkartarak engellemiş, hükümet AB'nin de onayıyla Brexit'i 31 Ekim'e ertelemişti.

    İngiltere, 2016'daki referandumda yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı almıştı.

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    Etiketler:
    Boris Johnson, Brexit, Londra, Avrupa Birliği, Dolar, ABD, Sterlin, Seçim, İngiltere
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