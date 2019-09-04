Dolar/TL 5.70'in altında

Dolar/TL beklentilerin altındaki enflasyon verisi ardından dün başlayan düşüş eğilimini bugün de sürdürüyor. Kur 20 Ağustos'tan beri ilk kez 5.70'in altına gerilerken küresel piyasalar yakından izlenmeye devam ediliyor.
Dünya gazetesinin haberine göre, enflasyon verisi öncesinde küresel piyasalar odaklı bir seyir izleyen dolar/TL'de ticaret savaşları baskısı gözleniyordu. Dün güne 5.83 civarında başlayan ve veri öncesi 5.8170 seviyesinde işlem gören dolar/TL 5.7215'e kadar geriledi. TL dün yüzde 1'in üzerinde değer kazancı ile gelişmekte olan ülke para birimleri arasında en iyi performansı gösterdi.
Dolar/TL bu sabah da düşüşünü sürdürerek 5.6784'e kadar geriledi.
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