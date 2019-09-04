Dolar/TL 5.70'in altında

Dün yüzde 1'in üzerinde değer kazancı ile gelişmekte olan ülke para birimleri arasında en iyi performansı gösteren TL, güçlü görünümünü bugün de sürdürüyor.

Dolar/TL beklentilerin altındaki enflasyon verisi ardından dün başlayan düşüş eğilimini bugün de sürdürüyor. Kur 20 Ağustos'tan beri ilk kez 5.70'in altına gerilerken küresel piyasalar yakından izlenmeye devam ediliyor.

Dolar/TL, yıllık enflasyonun Ağustos'ta beklentilerin üzerinde düşüş kaydetmesinin ardından faiz indirim sürecinde TCMB'nin elinin güçlendireceği görüşü ve küresel merkez bankalarının gevşeme yanlısı politikalarını sürdüreceği beklentisi ile düşüşünü sürdürdü.

Dünya gazetesinin haberine göre, enflasyon verisi öncesinde küresel piyasalar odaklı bir seyir izleyen dolar/TL'de ticaret savaşları baskısı gözleniyordu. Dün güne 5.83 civarında başlayan ve veri öncesi 5.8170 seviyesinde işlem gören dolar/TL 5.7215'e kadar geriledi. TL dün yüzde 1'in üzerinde değer kazancı ile gelişmekte olan ülke para birimleri arasında en iyi performansı gösterdi.

Dolar/TL bu sabah da düşüşünü sürdürerek 5.6784'e kadar geriledi.