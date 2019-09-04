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12:09 04 Eylül 2019
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    Ağustosta dış ticaret açığı 2 milyar 376 milyon dolar

    © AA /
    Ekonomi
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    Ticaret Bakanı Pekcan, "Ağustos ayında ihracatımız yüzde 1.69 artışla 13 milyar 150 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir" dedi. Pekcan, dış ticaret açığının ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9.88 azalarak 2 milyar 376 milyon dolar olduğunu söyledi.

    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ağustos ayı ihracat rakamlarını açıkladı.

    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Swiss Hotel The Bosphorus'da düzenlenen İhracat Ana Planı lansman toplantısına katılarak konuşma yaptı.
    © AA / Şebnem Coşkun
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    Özel Ticaret Sistemi'ne (ÖTS) göre ağustosta ihracat geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1.47 artarak 12 milyar 513 milyon dolar oldu. İthalat ise yüzde 1,08 artışla 14 milyar 963 milyon dolara yükseldi.

    GTS'ye göre ise ihracat yüzde 1.69 artarak 13 milyar 150 milyon dolara ulaşırken, ithalat yüzde 0,27 gerileyerek 15 milyar 526 milyon dolara düştü.

    Söz konusu dönemde dış ticaret açığı, ÖTS'ye göre yüzde 0.88 gerileyerek 2 milyar 450 milyon dolar oldu. GTS'ye göre ise söz konusu açık yüzde 9.88 azalışla 2 milyar 376 milyon dolar seviyesine indi.

    Dış ticaret hacmi bu dönemde, ÖTS'ye göre yüzde 1.25 arttı ve 27 milyar 476 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. GTS'ye göre ise yüzde 0.62 artışla 28 milyar 676 milyon dolar olarak belirlendi.

    İhracatın ithalatı karşılama oranı da Ağustos 2018'de yüzde 83.3 iken bu yılın aynı ayında ÖTS'ye göre yüzde 83.63'e çıktı. GTS'ye göre ise söz konusu oran yüzde 83.07 iken yüzde 84,7 oldu.

    EN ÇOK İHRACAT YAPILAN FASILLAR

    ÖTS'ye göre, ağustosta en fazla ihracat 'ham madde (ara mallar)' grubunda gerçekleştirildi. Bu kapsamda 6 milyar 339 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Bu grubu sırasıyla 4 milyar 665 milyon dolarla 'tüketim malları' ve 1 milyar 420 milyon dolarla 'yatırım (sermaye malları)' izledi.

    Paslanmaz çelik
    © Sputnik / Aleksandr Kondratuk
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    GTS'ye göre de 'ham madde (ara mallar)' grubunda 6 milyar 688 milyon dolar, 'tüketim malları' grubunda 4 milyar 877 milyon dolar, 'yatırım (sermaye malları)' grubunda 1 milyar 494 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

    ÖTS'ye göre, ağustosta en fazla ihracat yapılan fasıl 'motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler, diğer kara taşıtları' grubunda gerçekleştirildi. Bu kapsamda 1 milyar 462 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Bu grubu sırasıyla 1 milyar 214 milyon dolarla 'kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler', 735 milyon dolarla 'örme giyim eşyası ve aksesuarları' izledi.

    GTS'ye göre ağustosta en çok ihracat yapılan fasıllar ise 1 milyar 514 milyon dolarla 'motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler, diğer kara taşıtları', 1 milyar 310 milyon dolarla 'kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler' ve 740 milyon dolarla 'örme giyim eşyası ve aksesuarları' oldu.

    Söz konusu ayda en çok ithalat yapılan fasıl GTS'ye göre 3 milyar 252 milyon dolar, ÖTS'ye göre 3 milyar 267 milyon dolarla "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler" olarak kayıtlara geçti.

    EN FAZLA İTHALAT RUSYA'DAN

    ÖTS'ye göre geçen ay en fazla ihracat, 1 milyar 123 milyon dolarla Almanya'ya yapıldı. Bu ülkeyi 1 milyar 12 milyon dolarla İngiltere ve 633 milyon dolarla Irak izledi.

    ekonomi - büyüme - ihracat - ithalat
    © AFP 2019 /
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    En fazla ithalat ise 2 milyar 27 milyon dolarla Rusya'dan gerçekleştirildi. Bu ülkeyi 1 milyar 414 milyon dolarla Çin ve 1 milyar 266 milyon dolarla Almanya takip etti.

    GTS kayıtlarına göre de geçen ay en fazla ihracat, 1 milyar 210 milyon dolarla Almanya'ya yapıldı. Bu ülkeyi 1 milyar 38 milyon dolarla İngiltere ve 715 milyon dolarla Irak izledi.

    En fazla ithalat 2 milyar 113 milyon dolarla Rusya'dan yapıldı. Bu ülkeyi 1 milyar 494 milyon dolarla Çin ve 1 milyar 381 milyon dolarla Almanya izledi.

    Gümrük idareleri tarafından ağustosta tahsil edilen vergiler 11 milyar 930 milyon lira oldu.

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    Etiketler:
    GTS Programı, Çin, Almanya, İthalat, Rusya, Ekonomi, Dış ticaret, ihracat, Ruhsar Pekcan, Ticaret Bakanlığı, Türkiye
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