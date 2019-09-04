İBB’den BELTUR'un sosyal tesis kafeteryalarına ve Hamidiye suya zam

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Hamidiye suya zam yaptı. Sosyal tesis kafeteryalarında ise fiyatlarda yüzde 20 artış yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun basın danışmanı Murat Ongun’un kişisel Twitter hesabında verdiği bilgiye göre Hamidiye suya zam yapıldı. Söz konusu zam kararı 9 Eylül’den itibaren geçerli olacak.

1) İSPARK otopark ücretlerine zam yapılmamıştır. Zam haberleri tümden yalandır. — Murat Ongun (@Mrt_Ongun) September 4, 2019

​İBB şirketi Hamidiye suyun 19 litrelik damacanası 9 liradan 11 liraya yükselecek.

BELTUR’ların restoran bölümlerinde ve kamu hastanelerinin işletmelerinde ise zam yapılmayacak. Ancak sosyal tesislerin kafeteryalarına da ortalama yüzde 20 zam geldi.

3) BELTUR’un restoran bölümüne ve kamu hastanelerindeki işletmelerine zam yapılmamıştır. Sadece sosyal tesis kafeteryalarında ortalama yüzde 20 artış olmuştur. Kamuoyuna saygı ile sunulur. — Murat Ongun (@Mrt_Ongun) September 4, 2019

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