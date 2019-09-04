Türkiye ile ruble üzerinden tahıl sevkiyatına yönelik ilk anlaşma yapıldı

Rusya Birleşik Tahıl Şirketi’ne (OZK) bağlı Grain Export SA, ruble üzerinden Türkiye’ye 60 bin ton tahıl sevkiyatı yapılmasını öngören ihaleyi kazandı. Bu anlaşma, şirketin Türkiye ile Rus rublesi üzerinden yaptığı ilk anlaşma oldu.