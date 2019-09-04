Türkiye ile ruble üzerinden tahıl sevkiyatına yönelik ilk anlaşma yapıldı

Açıklamaya göre, ruble üzerinden yapılması bakımından bir ilk olma özelliği taşıyan bu anlaşmada yerli para biriminin kullanılması, şeffaflığın arttırılmasına ve olası kur dalgalanmalarından kaynaklı risklerin azaltılmasına olanak verecek.
İhale doğrultusunda Rus tahılı 10-27 Eylül tarihleri arasında Mersin limanına sevk edilecek.
Türkiye, mevcut tarım yılı içerisinde Rus tahılının ithalatçıları arasında ilk sıradaki konumunu koruyor.
Türkiye ile ruble ile tahıl sevkiyatına yönelik ilk pilot deneme Ekim 2018’de Rusya’dan özel şirketlerle yapılmıştı.
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