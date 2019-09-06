Dolar/TL 5.70 seviyelerinde

Dolar/TL, haftanın son işlem gününe yatay bir seyirle başlamasının ardından 5.70 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün 5.6478-5.7016 aralığında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0.4 değer kazancıyla 5.6920'den tamamladı.

Dolar/TL, haftanın son işlem gününe yatay bir seyirle başlamasının ardından önceki kapanışın hemen üzerinde 5.70 seviyesinden alıcı buluyor.

Euro/TL, önceki kapanışa göre yüzde 0.1 artışla 6.29'dan, sterlin/TL yatay seyirle 7.0180'den işlem görüyor.

Teknik açıdan dolar/TL'de 5.6430'un destek konumunda olduğunu ifade eden analistler, 5.7150'nin direnç olarak izleneceğini kaydetti.