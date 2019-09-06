Kayıt
12:50 06 Eylül 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Benzin - akaryakıt

    CHP'den akaryakıt fiyatlarına araştırma talebi

    © REUTERS / Hannah McKay
    Ekonomi
    URL'yi kısaltın
    0 50

    CHP, "Akaryakıttan vergi toplama uygulamasının önüne geçilmesi ve ekonomiye rekabet gücü kazandıracak bir fiyat belirleme mekanizmasının oluşturulması" için Meclis Araştırması açılmasını istedi.

    CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç ve arkadaşlarının imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunulan araştırma önergesinin gerekçesinde, döviz kurları ele alındığında 20 yılda dolar bazında akaryakıtın pompa satış fiyatının neredeyse aynı kaldığı, ancak TL olarak 10 kata yakın arttığı ifade edildi.

    Benzin
    © AA /
    Dünyanın en ucuz benzinini hangi ülkeler kullanıyor?
    Gerekçede, şu ifadelere yer verildi:

    "2000 yılında benzinin litre fiyatı 0.59 TL, 1 Dolar 0,62 TL idi ve 100 TL'ye 170 litre benzin alınabiliyordu. Ekonomik krizin etkisiyle bir yıl sonra 2001’de benzinin litre fiyatı 1.24 TL olunca 100 TL’ye ancak 80 litre benzin alınmaya başlandı. 2005’te benzinin litre fiyatı 2.57 TL oldu ve 100 TL’ye ancak 38 litre benzin alınabildi. Sonraki 3 yıl boyunca benzinin pompa satış fiyatı arttı ama TL’nin dolar karşısında değeri düştü. 2009 yılına gelindiğinde benzinin litre fiyatı 3.38 TL’ye çıktı, 100 TL’ye alınabilen benzin miktarı ise 30 litreye geriledi. Benzinin litre fiyatı 2010’da 3.87 TL, 2011’de 4.29 TL, 2012’de 4.57 TL, 2013’te 5 TL oldu. 2014 ve 2015’te benzin fiyatlarında dünya petrol fiyatlarındaki dip rakamların etkisiyle bir miktar iyileşme yaşandı ama 2016’dan itibaren bu yön değişti. 2017’de benzinin litre fiyatı 5.66 TL oldu ve 100 TL’ye 18 litre benzin alınabildi. 2018‘de benzinin litre fiyatı 6.24 TL’ye yükseldi, 100 TL’ye alınabilen benzin miktarı ise 16 litreye geriledi. Bugün 1 litre benzin fiyatı 6.87 TL, 1 Dolar 5.84 TL oldu ve 100 TL’ye ancak 14 litre benzin alınabiliyor."

    'TÜRKİYE'DE BENZİNDEN ALINAN VERGİ ORANI YÜZDE 65'

    Otogaz
    © Fotoğraf : DHA
    Motorin ve benzinin ardından otogaza da 5 kuruş zam
    Bu yıl itibarıyla akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmaların sürdüğü, Türkiye’de akaryakıttaki vergi oranının diğer ülkelere göre yüksek olduğu belirtildi.

    Türkiye'nin, OECD ülkeleri arasında benzinden en çok vergi alan ülkeler arasında 8. durumda olduğu vurgulanan gerekçede, "Türkiye’de benzinden alınan vergi oranı yüzde 65. Günümüzde benzinin vergisiz fiyatı 2.20-2.50 seviyelerindedir. 100 TL’ye ancak 14 litre benzin alabiliyorken, bunun 65 lirasını da devlete vergi olarak ödüyoruz. Günümüzde akaryakıta neredeyse her gün zam gelmeye başladı. Vatandaşımız sabahları güne, gece yarısı akaryakıta yapılan zam haberiyle uyanmaktadır" ifadesine yer verildi.

    'FİYATLARIN ARTMASI BİRÇOK SEKTÖRÜ OLUMSUZ ETKİLİYOR'

    Türk Lirası, para, maaş
    © AA /
    CHP: Elektriğe, doğalgaza, çaya yüzde 15 zam yapılmışken memurlara yüzde 4+4 ücret zammı hangi vicdana sığmaktadır?
    Akaryakıt fiyatlarının artmasının, sadece aracına benzin ya da mazot alan vatandaşı ilgilendirmediği, iğneden ipliğe her şeye zam anlamına geldiği savunuldu. Taşımacılık yapan esnafından üretim yapan sanayicisine, mazotlu traktörü ile tarlasını süren çiftçisinden öğrenci servis taşımacılığına kadar birçok sektörün, akaryakıt fiyatlarının artmasından olumsuz etkilendiği vurgulandı.

    Benzin ve motorin fiyatlarının yükselmesinin, enflasyonun artmasındaki en önemli faktörlerden biri olduğu ifade edilen gerekçede, adil bir vergi sisteminin kurulmaması nedeniyle akaryakıt ürünlerinin ülkeyi yönetenler tarafından vergi toplama aracı olarak görülmeye başlandığı öne sürüldü.

    Gerekçede, "Akaryakıt vergilerinde indirime gidilmesi piyasaları ve halkı rahatlatacaktır. Akaryakıt ürünlerindeki yüksek vergi yükünün tarım, ulaşım, sanayi ve ekonominin diğer alanları ile vatandaşlarımızın günlük yaşamlarına çıkardığı zorlukların incelenmesi, akaryakıttan vergi toplama uygulamasının önüne geçmek ve ekonomiye rekabet gücü kazandıracak bir fiyat belirleme mekanizmasını oluşturacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırması açılmalıdır" ifadeleri kullanıldı.

    Etiketler:
    Vergi, Enflasyon, Benzin, OECD, Türkiye, Zam, Akaryakıt, Sevda Erdan Kılıç, CHP
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Oğluyla birlikte kulübe gelen Hülya Soyfidan da şunları söyledi: Buraya gelmek bizi mutlu ediyor. Çok memnunuz. Bu eğitimler sayesinde kendime güvenim artıyor. Artık kadına şiddet dursun. Bu tür eğitimlerin devam etmesini istiyorum ve erkeklere de şiddet yapmamaları konusunda eğitimler verilmesini istiyorum. Tüm kadınların da bu tür eğitimlere gelmelerini öneririm. Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'a ve yetkililere çok teşekkür ediyorum.
    Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden kadınlara 'self defans' eğitimi
    Karikatür
    Katlanabilir ekranlı Samsung Galaxy Fold'un satışa çıkarılacağı tarih netleşti
    İnfografik
    S-500 hava savunma sistemi
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet