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13:06 06 Eylül 2019
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    Ticaret Bakanı Pekcan, Türk firmalara seslendi: Çin hiç uzak değil

    © AA / Emin Mengüarslan
    Ekonomi
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    Türkiye-Çin Halk Cumhuriyeti İş Forumunda konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Çin ile ticaret hacminin geçen yıl 23.6 milyar dolara ulaştığını belirterek, "Çin bizim artık Almanya ve Rusya'dan sonra en büyük ticaret ortağımız haline gelmiştir" dedi.

    Ticaret Bakanı Pekcan, 88. İzmir Enternasyonal Fuarı Uluslararası İzmir İş Günleri kapsamında düzenlenen 'Türkiye-Çin Halk Cumhuriyeti İş Forumu'nda, kentte, heyetler arası çok başarılı bir toplantı gerçekleştirdiklerini ve ciddi adımlar atmaya karar verdiklerini söyledi.

    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Swiss Hotel The Bosphorus'da düzenlenen İhracat Ana Planı lansman toplantısına katılarak konuşma yaptı.
    © AA / Şebnem Coşkun
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    G20'nin iki önemli ülkesi Çin ve Türkiye'nin potansiyelinin çok gerisinde kaldığını ifade eden Pekcan, "Avrupa'nın en dinamik ekonomisi olan Türkiye ile küresel güç olan Çin'in iş birliği, Ortadoğu'ya, Balkanlara ve Avrupa'ya yeni bir nefes, bu ekonomilere katkı olacaktır" diye konuştu.

    Türk ve Çin iş dünyasının bu sinerjiyi daha fazla gecikmeden bu fuar vesilesiyle yakalamalarını ümit ettiklerini dile getiren Pekcan, iki hükümetin bu yöndeki gelişmeleri desteklemeye hazır olduğunu söyledi.

    'TÜRKİYE'DE 61 ÇİNLİ YATIRIMCI VAR'

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    © REUTERS /
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    Türkiye ile Çin arasındaki kültürel ve ticari ilişkinin 5 bin yıllık bir geçmişinin olduğunu aktaran Pekcan, iki uygarlık arasındaki bu bağları da karşılıklı ekonomik iş birliğine taşımaları gerektiğine işaret etti.

    Pekcan, "Çin, İzmir Enternasyonel Fuarı'na yaklaşık 9 ayrı eyaletten 61 firmasıyla 150 kişilik bir katılım gösterdi. Bu firmalar hem ticareti geliştirmek hem de karşılıklı yatırımı arttırmak amacıyla 2 gündür verimli görüşmeler yaptı. 2001 yılında 1.1 milyar dolar olan Çin ile ticaret hacmimiz 2018 yılı itibariyle 23.6 milyar dolara ulaştı. Çin, bizim artık Almanya ve Rusya'dan sonra en büyük ticaret ortağımız haline gelmiştir. Çin'e ihracatımız 3 milyar dolar, ithalatımız da 20 milyar dolar. Ticaret açığı veriyoruz. Ticaret hacmini nasıl dengeli sürdürebiliriz ona bakıyoruz. Türkiye'de 61 Çinli yatırımcı firma var. Türkiye'deki Çinli firmaların yatırım tutarı 1 milyar 560 milyon dolar civarında. Çin'in sadece 2018 yılında dünyaya yaptığı doğrudan yabancı yatırımı 129 milyar dolar. Çinli yatırımcıların Türkiye'ye yatırım yapmakta geç kaldığını görüyoruz. Türk firmalarına da sesleniyorum. Çin satın almak için uzak değilse satmak için hiç uzak değil" diye konuştu.

    Etiketler:
    Yatırım, İzmir Enternasyonel Fuarı, İhracat, G20, İzmir, Rusya, Almanya, Ticaret, Çin, Türkiye, Ruhsar Pekcan
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