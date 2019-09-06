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15:52 06 Eylül 2019
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    AVM, Alışveriş Merkezi

    AVM'ler ciroyu yüzde 14 artırdı

    © AA /
    Ekonomi
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    Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) verilerine göre, AVM Perakende Ciro Endeksi temmuzda, geçen yılın aynı ayına göre enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 13.9 artış kaydederek 311 puan oldu.

    AYD, yaptığı yazılı açıklama ile Akademetre Research'le birlikte oluşturduğu 'AYD AVM Perakende Ciro Endeksi'nin temmuz ayı sonuçlarını açıkladı.

    Ekonomi, enflasyon, alışveriş, tanzim satış
    © REUTERS / Murad Sezer
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    Buna göre, ciro endeksi 2019 Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 13.9 artışla 311 puana ulaştı.

    AVM'lerde kiralanabilir alanın metrekare başına düşen cirolarda ise temmuz ayında İstanbul’da bin 378 lira, Anadolu'da bin 60 lira, Türkiye genelinde bin 187 lira olarak gerçekleşti.

    Temmuz ayında, kategoriler bazında metrekare verimliliğinde en yüksek artış ayakkabı kategorisinde yaşandı. Bu kategori, metrekare verimliliği geçen yılın aynı dönemine göre enflasyondan arındırılmadan yüzde 22.5’lik artış kaydetti.

    AVM’lerdeki hipermarket kategorisi metrekare verimliliği yüzde 18,9, giyim kategorisi metrekare verimliliği yüzde 18.3, yiyecek-içecek kategorisi metrekare verimliliği yüzde 15.6 artış gösterirken, teknoloji kategorisi metrekare verimliliği yüzde 4.1 düşüş yaşadı.

    'EN YÜKSEK ARTIŞ AYAKKABI KATEGORİSİNDE'

    Profilo Alışveriş Merkezi
    © Fotoğraf : istegayrimenkul
    Profilo AVM satışa çıktı
    Temmuz 2019 verileri, bir önceki dönemin aynı ayı ile karşılaştırıldığında ziyaret sayısı endeksinde yüzde 2 bir azalma yaşandığı gözlemlendi.

    AYD'den yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

    "Temmuz ayı endeksinde yaşanan yüzde 13.9'luk artış endekste yukarı yönlü bir istikrar yakalanması açısından sevindirici. Tabi diğer tarafta da yaşanan bu artışın temmuz ayında yüzde 16.7 olarak açıklanan enflasyon oranının altında kaldığı gerçeğini göz ardı etmemek gerekiyor. Yaz tatili döneminin etkisiyle endeks artışının daha yüksek oranlı olmadığını belirtmek yanlış olmayacaktır. Kategoriler bazında en yüksek artış yüzde 22.5'le ayakkabı kategorisinde yaşandı. Endeks ayakkabı, giyim ve hipermarket kategorilerinde enflasyonun üzerinde artış gösterirken teknoloji kategorisinde yüzde 4.1 oranında düşüş yaşanmıştır."

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    Etiketler:
    Ayakkabı, Giyim, Enflasyon, ciro, Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD)
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