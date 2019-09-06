Almanya'da resesyon riski: Sanayi üretimi beklentilerin üzerinde düştü

Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'da sanayi üretimi temmuzda önceki aya göre yüzde 0.6 düştü. Ekonomistler yüzde 0.3'lük bir düşüş bekliyordu. Sanayi üretimindeki art arda yaşanan ikinci aylık gerileme, ekonominin üçüncü çeyrekte resesyona sürüklenebileceğine yoruldu.

Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre Almanya'da haziranın ardından temmuzda da sanayi üretiminde düşüş açıklayan Ekonomi Bakanlığı "Sanayinin konjonktürü zayıf kaldı" dedi. Bakanlık yılın ikinci yarısının zayıf başladığını, siparişlerde iyileşme olmadığını ve bu nedenle sanayi üretiminin görünümünde toparlanma gerçekleşmediğini belirtti.

Üçüncü çeyreğin 'kötü' başladığını ve siparişlerde bir yön değişikliği beklemediğini söyleyen Bankhaus Lampe başekonomisti Alexander Krüger, "Sanayi sektöründeki resesyon devam edecek ve üretim art arda beşinci çeyrekte de azalacak. Bu, teknik resesyon ihtimalini artırıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Ekonomistler genellikle teknik resesyonu art arda en az iki çeyrek ekonominin daralması olarak tanımlıyor. Daha önce 1.5 düşüş olarak açıklanan haziran ayı sanayi üretimi verisi yüzde 1.1 düşüşe revize edildi. Alman ekonomisi birinci çeyrekte yüzde 0.1 daralmıştı.

BayernLB'den Stefan Kipar da sanayi sektörünün ekonominin motoru olduğuna dikkat çekerek "Zayıf kaldıkça ekonominin diğer alanlarını da zayıflatması muhtemel" uyarısı yaptı.

Krüger'den de ekonominin diğer alanlarına bulaşma riskine dair uyarı geldi. Bankhaus Lampe başekonomisti "Makro ekonomide aşağıya doğru inen sarmal daha hızlı dönme tehdidinde bulunuyor" dedi.

Lichtenstein'daki VP Bank'ın ekonomisti Thomas Gitzel "Almanya resesyonda" saptaması yaparak hükümeti yatırım atağına geçmeye çağırdı.

Almanya'nın ihracata dayanan ekonomisi, ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Önce Amerika' diyen ticaret politikaları ve İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) planlanan ancak ertelenen çıkışının (Brexit) yol açtığı küresel yavaşlama ve belirsizlikler nedeniyle zor durumda.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, bugünkü Pekin ziyareti sırasında, Çin-ABD ticaret savaşının bütün dünyayı etkilediğini ve yakında çözüme kavuşturulmasını umduğunu söyledi.

Almanya, 2018 verilerine göre 36 milyar 500 milyon dolarlık dış ticaretle Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı konumunda.