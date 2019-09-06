Kayıt
15:51 06 Eylül 2019
Canlı Yayın
    Arama
    ABD bayrağı

    ABD'den Türkiye'ye '100 milyar dolarlık' ziyaret

    © AFP 2019 / GABRIELLE LURIE
    Ekonomi
    URL'yi kısaltın
    0 61

    ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross'un iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılmasına yönelik önerilerin konuşulmasının beklendiği Türkiye ziyareti, bugün İstanbul'da yapılacak görüşmelerle başlıyor.

    dolar, tl
    © REUTERS / Murad Sezer/Illustration/File Photo
    ABD'li şirketler Türkiye'ye geliyor: Hedef ticaret hacmini artırmak
    İstanbul'a bugün Atina üzerinden gelen Bakan Ross, akşam saatlerinde ABD İstanbul Başkonsolosluğu'nda, onuruna verilecek resepsiyona katılacak. Yarın sabah ise Bakan Ross ve beraberindeki heyet, Türk ve ABD'li iş dünyasıyla görüşmelere başlayacak.

    Ardından Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın Ross onuruna İstanbul'da bir yemek vermesi ve iki ülke iş dünyasının bu yemekte yer alması bekleniyor. Yemeğin akabinde Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) Yönetim Kurulu'na katılacak olan Ross, burada hem Türk hem de ABD tarafının hazırladığı yol haritası konusunda incelemelerde bulunacak ve iş dünyasıyla ikili görüşmelere devam edecek.

    İstanbul temasları sonrasında pazar günü İstanbul'daki tarihi ve turistik yerleri ziyaret edecek olan Ross, pazartesi günü de Ankara'ya giderek bir dizi görüşmelerde bulunacak. Ankara ziyaretinde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile görüşmesi beklenen, Bakan Ross'un ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Külliye'de kabul edilmesi öngörülüyor.

    ZİYARET, EKONOMİK İLİŞKİLERİN TEKRAR İVMELENMESİ AÇISINDAN ÖNEMLİ

    Bakan Ross'un ziyareti, geçen yıl ağustostan sonra iki ülke arasında gerilen ekonomik ilişkilerin tekrar ivmelenmesi açısından kritik önem taşıyor.

    Karikatür
    © Sputnik / Vitaliy Podvitski
    ABD Türkiye'yi 'gelişmekte olan ülkelere' sunulan ticaret programından çıkarıyor
    İki ülke arasındaki ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılmasının görüşmelerin ana maddesi olması öngörülürken, ABD tarafının özellikle tarımsal ürünlerin ithalatı, farmakoloji alanındaki uygulamalar, lojistik maliyetlerinin düşürülmesi, veri korumaya ilişkin düzenlemeler ve 5G alanında atılması gereken adımlar nedeniyle Amerikan şirketlerinin yaşadıkları zorluklar gibi konuları gündeme getirmesi bekleniyor.

    ABD için Türkiye’de öne çıkan sektörlerin havacılık, enerji, sağlık ve tıbbi cihazlar, kimya ve finans olduğu belirtiliyor. Ayrıca Bakan Ross'un, Tercihli Ticaret Anlaşması da dahil olmak üzere bütün somut öneriler üzerinde duracağı düşünülüyor.

    ‘TÜRKİYE BİRÇOK SEKTÖRDE AMERİKA’YA İHRACATINI ARTIRABİLİR’

    TAİK Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "ABD tarafı bu ziyarete çok önem veriyor. Özellikle Çin’e uygulanacak gümrük vergilerinden oluşacak ithalat potansiyelini Türkiye’den yapılacak ihracatın karşılaması son derece olası." değerlendirmesinde bulundu.

    Karikatür
    © Sputnik / Vitaliy Podvitski
    'ABD, Türkiye'nin Venezüella'yla altın ticaretini incelemeye aldı'
    Türkiye'nin hem nitelikli üretimiyle hem de düşük maliyet yapısıyla birçok sektörde Amerika’ya ihracatını artırabileceğini belirten Yalçındağ, "Yatırım ortamının iyileştirilmesi ve iki ülke arasındaki algının güçlendirilmesi hem ticareti hem de uzun vadeli yatırımları destekleyecek. Bu konuda her iki ülkenin iş dünyasının ve devlet görevlilerinin hızla aksiyon alması gerekiyor. Amerikan tarafının dikkat çektiği bir diğer konu da iki ülke arasındaki lojistik maliyetlerin düşürülmesi ve gümrük prosedürlerinin kolaylaştırılması. Bunun özellikle Amerika’nın Türkiye’ye daha yüksek miktarda ihraç etmeyi planladığı LNG ticareti için önemli olduğu düşünülüyor" dedi.

    ‘ZİYARETİN TÜRK-ABD TİCARET HACMİNİ YENİ BİR BOYUTA ULAŞTIRMASI BEKLENİYOR’

    Yalçındağ, Türkiye'deki ABD'li şirketlerin de ziyaretten dolayı çok heyecanlı olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

    Külçe altın
    © AP Photo / Mike Groll, File
    'ABD, Türkiye'nin Venezüella'yla altın ticaretini incelemeye aldı'
    "Burada faaliyette olan bin 400 şirket var. Bunların 60 tanesinin bölgesel merkezleri burada. Dolayısıyla hepsi bu toplantıya çok önem veriyorlar. Ross’un Türkiye ziyaret çok anlamlı. Geçen nisan ayında ABD'deki 37. TAİK-ATC konferansının kapanış konuşmasında Trump'ın damadı ve Kıdemli Başdanışmanı Jared Kushner 'Türkiye'de bizim keşfedemediğimiz çok büyük bir potansiyel olduğunu görüyoruz. Ve bu potansiyelle artık bizim tanışmamız lazım' demişti. Bu sözler çok önemli. Ziyaretin esas amacı stratejik ortaklık lafının sadece lafta kalması değil, Türk-ABD ticaret hacmini yeni bir boyuta ulaştırmaktır."

    ABD'Lİ ŞİRKETLER YOL HARİTASINI SUNDU

    Öte yandan, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross’un Türkiye ziyareti öncesi Türkiye'de yatırımı bulunan ABD'li şirketlerin üst düzey yöneticileri, ABD-Türkiye arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine katkı sunmak için bir araya gelmiş ve bu hedef doğrultusunda beklentiler masaya yatırılmıştı.

    Türkiye ve ABD bayrakları
    © Flickr / Victoria Pickering
    ABD’den vatandaşlarına Türkiye'ye seyahat uyarısı: Güneydoğu illerine gitmeyin, ‘terörizm’ ve ‘keyfi gözaltı’ var
    ABD merkezli Türkiye’de yatırımı bulunan şirketlerin söz konusu toplantıda aktardığı beklentilerden bazıları, Türkiye’deki yatırım fırsatları hakkında farkındalık oluşturmak için İstanbul’da global yöneticilerin katılımıyla Türkiye Yatırım Konferansı yapılması, eyalet ticaret odalarıyla temaslar düzenlenmesi, iki ülke arasında tercihli ticaret anlaşması ya da serbest ticaret anlaşması imzalanması, Amerika ile Türkiye arasında olan geçerli çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmasının gözden geçirilerek revize edilmesi, Türk start-up ve KOBİ’lerinin Amerikan şirketlerinin satış kanallarına entegre olması için çalışmalar yapılarak global tedarik zincirindeki yerlerinin güçlendirilmesi, tüm yasal ve yönetsel düzenlemelerin kamu-özel sektör istişare mekanizması ile uygulamaya alınması ve öngörülebilirliğin sağlanması şeklinde öne çıktı.

    © AFP 2019 / Andrew Caballero-Reynolds
    ‘ABD Türkiye’yi, etki alanından çıktığı için eleştiriyor’
    Ayrıca G20 zirvesinden sonra TAİK Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, ABD Başkanı Donald Trump’a bir mektup göndermiş ve iki ülke arasındaki ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkartılması konusunda ABD Başkanı Trump’ın aldığı inisiyatiften dolayı iki ülke iş dünyasının memnuniyetini dile getirmiş, bu konuda Boston Consulting Group (BCG) danışmanlık şirketine bir yol haritası yapılması konusunda çalışma başlattıklarını yazmıştı. Bunun üzerine ağustos ayının ilk haftasında Wilbur Ross, Yalçındağ’ı telefonla arayarak bu rapor hakkında detay bilgi istemişti.

    Bakan Ross daha sonra Yalçındağ’ı 29 Ağustos'ta Washington’a davet etmişti.

    İlgili konular:

    ABD: Türkiye'nin Suriye'de güvenli bölgeyi kendi başına kontrol etmesi ortak çıkarlarımıza hizmet etmez
    ABD medyasında azınlıklar araştırması: En fazla Müslümanlar hakkında olumsuz haber yapılıyor
    Putin: INF'nin yasakladığı füzeleri üreteceğiz ancak ABD hamle yapana kadar konuşlandırmayacağız
    Etiketler:
    Çin, AA, Mehmet Ali Yalçındağ, 5G, Recep Tayyip Erdoğan, Berat Albayrak, Ankara, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Ruhsar Pekcan, İstanbul, Atina, Wilbur Ross, Türkiye, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Oğluyla birlikte kulübe gelen Hülya Soyfidan da şunları söyledi: Buraya gelmek bizi mutlu ediyor. Çok memnunuz. Bu eğitimler sayesinde kendime güvenim artıyor. Artık kadına şiddet dursun. Bu tür eğitimlerin devam etmesini istiyorum ve erkeklere de şiddet yapmamaları konusunda eğitimler verilmesini istiyorum. Tüm kadınların da bu tür eğitimlere gelmelerini öneririm. Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'a ve yetkililere çok teşekkür ediyorum.
    Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden kadınlara 'self defans' eğitimi
    Karikatür
    Katlanabilir ekranlı Samsung Galaxy Fold'un satışa çıkarılacağı tarih netleşti
    İnfografik
    S-500 hava savunma sistemi
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet