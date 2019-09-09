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    Bankalar, 3 milyar 460 milyon lirayla son 4 yılın en düşük temmuz ayı karını elde etti

    © REUTERS / Murad Sezer
    Ekonomi
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    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türk bankacılık sektörü, yılın ilk 7 ayında 28 milyar 236 milyon lira net dönem kârı sağladı.

    Borsa İstanbul
    © AA /
    Borsadaki bankaların kârı ilk yarıda yüzde 25.6 azaldı
    Geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında, kârlılıktaki düşüş yüzde 15,9’a işaret etti. Böylece son 3 yılın en düşük ocak temmuz kârı elde edildi. 2017 ve 2018’in ocak-temmuz dönemlerinde sektörün kârı sırasıyla 29,1 milyar lira ve 33,6 milyar lira olmuştu.

    Sektör, temmuz ayında ise 3 milyar 460 milyon lira net dönem kârı sağladı. Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,9 ve bir önceki aya göre de net kârda yüzde 31,5 azalış kaydeden bankacılık sektörü, 3 milyar 460 milyon lira ile son 4 yılın en düşük temmuz ayı kârını elde etti.

    KREDİ KARTLARINDAN ALINAN FAİZ 8.6 MİLYAR LİRA

    Verilere göre, bankaların yılın 7 ayında elde ettiği toplam faiz geliri, 2018’in aynı dönemine göre yüzde 35,8 arttı. Temmuz sonu itibarıyla 249 milyar lira olan bankaların faiz geliri, geçen yılın aynı döneminde 183,6 milyar dolar düzeyinde bulunuyordu.

    Bankalar, yılın ocak-temmuz döneminde kredilerden 190,9 milyar lira faiz geliri sağladı. Söz konusu gelirin 35,9 milyar lirası tüketici kredilerinden, 8,6 milyar lirası kredi kartlarından, 21,9 milyar lirası taksitli ticari kredilerden ve 124,5 milyar lirası diğer kredilerden alınan faizlerden oluştu.

    MEVDUATA ÖDENEN FAİZ 110 MİLYAR LİRAYI GEÇTİ

    Sektörün toplam faiz gideri, yılın 7 ayında 2018’in aynı dönemine göre yüzde 35,8 artarak 249,4 milyar liraya yükseldi. Söz konusu dönemde bankaların mevduata verdiği faiz tutarı yüzde 58,4 artışla 111,3 milyar liraya ulaştı.

    Para, Türk Lirası (TL)
    © AA /
    Bankaların kredi işlemlerine ilişkin yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı

    Toplam faiz giderlerinin yüzde 68’i mevduata ve yüzde 10,7’si bankalara verilen faizlerden oluştu.

    Bankaların net faiz geliri, temmuz sonu itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7,9 artarak 85,6 milyar lira oldu.

    KREDİLERDEN ALINAN ÜCRET VE KOMİSYON 9.2 MİLYAR LİRAYA ULAŞTI

    BDDK verilerine göre, bankaların faiz dışı gelirleri, temmuz sonu itibarıyla 63,8 milyar liraya ulaştı. Faiz dışı gelirler içinde yer alan kredilerden alınan ücret ve komisyonların payı yüzde 14,4 oldu. Ücret ve komisyonlardan elde edilen gelir, geçen yılın temmuz sonuna göre yüzde 55,2 artarak 9,2 milyar liraya çıktı.

    Ocak-temmuz döneminde nakdi krediler üzerinden alınan ücret ve komisyonların tutarı 4,4 milyar lira, gayrinakdi krediler üzerinden alınanların tutarı da 4,8 milyar lira olarak hesaplandı.

    Bankaların, verdiği hizmetler üzerinden elde ettiği gelir 7 ayda 27,7 milyar lirayı aştı. Bankacılık hizmetlerinden elde edilen gelirin toplam faiz dışı gelirler içindeki payı da yüzde 43,4 olarak kayıtlara geçti.

    FAİZ DIŞI GİDERLERİN YAKLAŞIK YÜZDE 30'U PERSONEL GİDERİ

    Para, Türk Lirası (TL)
    © AA /
    Bankaların kredi işlemlerine ilişkin yeni düzenleme

    BDDK verilerine göre, bankaların toplam faiz dışı giderleri temmuz sonunda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 27,6 artarak 73,9 milyar lira olarak gerçekleşti.

    Faiz dışı giderlerin yaklaşık yüzde 30’u personel giderlerinden oluştu. Personel gideri, temmuz sonunda yüzde 24,2 artışla 15,9 milyar liradan 19,7 milyar liraya yükseldi.

    Genel karşılık giderleri, temmuz sonunda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 35,1 artarak 10,7 milyar liradan 14,5 milyar liraya ulaştı.

    Bankacılık sektörü, geçen yılın 7 ayında sermaye piyasası işlemlerinden 23,4 milyar lira kâr sağlarken, bu yılın aynı döneminde 14,5 milyar lira zarar etti.

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    Etiketler:
    Kredi kartı, Kar, Banka, Türkiye, BDDK
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