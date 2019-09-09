Ağustosta en fazla külçe altın kazandırdı

Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin 'finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını' açıkladı.
Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 4.13, mevduat faizi (brüt) yüzde 1.92, dolar yüzde 0.23 ile yatırımcısına kazandırırken, euro yüzde 0.66, BIST 100 endeksi de yüzde 2.43 oranında kaybettirdi.
TÜFE ile indirgendiğinde DİBS yüzde 2.64, mevduat faizi (brüt) yüzde 0.46 getiri sağladı. Ağustosta dolar yüzde 1.21, euro yüzde 2.09 ve BIST 100 endeksi yüzde 3.84 oranında yatırımcısında kayba yola açtı.
DİBS 3 aylık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 20.24, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 15.85 ile en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Euro Yİ-ÜFE ile indirgendiğine yüzde 5.84, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 9.27 ile yatırımcısını en çok kayba uğratan araçlar olarak kayıtlara geçti.
YILLIK EN ÇOK DİBS KAZANDIRDI
Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 22.30, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 20.64 ile yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağladı.
Diğer taraftan, euro'nun Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 17.55, TÜFE ile indirgendiğinde de yüzde 18.67 ile en çok kaybettiren yatırım araçları olduğu belirlendi.
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