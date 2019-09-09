Borsa günün ilk yarısında 100.000 puanı aştı, dolar/TL 5.73 liranın üzerine çıktı

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.416,29 puan artarken, toplam işlem hacmi 3.2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2.38, holding endeksi yüzde 1.46 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4.87 ile spor, en çok gerileyen ise 0.61 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Dünya'nın haberine göre, haftaya alıcılı başlayan Borsa İstanbul'da, analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 100.500 sınırına kadar çıkan BIST 100 endeksi, bu seviyenin hemen altında dengelendi.

Öte yandan İstanbul serbest piyasada dolar 5.7350 liradan, euro 6.3330 liradan satılıyor.