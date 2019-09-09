Merkez Bankası anketi: Yıl sonu dolar/TL beklentisi 6 liraya çıktı, enflasyon beklentisi yüzde 13.96'ya geriledi

TCMB Beklenti Anketi'nde yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 14.42'den yüzde 13.96'ya geriledi.
Dünya'nın aktardığı habere göre, 2019 yılı Eylül ayı için tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 1.46 iken, bu anket döneminde yüzde 1,49 olarak gerçekleşti. Ekim ayı TÜFE beklentisi ise değişmeyerek yüzde 1.93 seviyesinde kaldı.
2019 yıl sonu döviz kuru (ABD doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 5.90 TL iken, bu anket döneminde 6.00 TL'ye yükseldi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 6.27 TL ve 6.35 TL olarak gerçekleşti.
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GSYH 2019 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 0.02 iken, bu anket döneminde yüzde 0.01 olmuştur. 2020 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket dönemine göre değişmeyerek yüzde 2.6 olarak gerçekleşti.
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