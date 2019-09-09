Albayrak: ABD'yle 100 milyar dolarlık ticaret hacmi belirlendi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile yaptığı görüşmeye ilişkin olarak "Verimli bir görüşme gerçekleştirdik. 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi için kararlılığımızı bir kez daha vurguladık" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin olarak açıklamalarda bulundu.

Albayrak, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda "ABD Ticaret Bakanı Sn. Wilbur Ross ile, ülkelerimiz arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğini kapsamlıca ele aldığımız verimli bir görüşme gerçekleştirdik. 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi için kararlılığımızı bir kez daha vurguladık" ifadesini kullandı.

ABD Ticaret Bakanı Sn. Wilbur Ross ile, ülkelerimiz arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğini kapsamlıca ele aldığımız verimli bir görüşme gerçekleştirdik. 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi için kararlılığımızı bir kez daha vurguladık. pic.twitter.com/G2aTkwsIBz — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) September 9, 2019

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