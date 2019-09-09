'Özborsan Boru’nun iflası istendi'

Diken'den Ali Yılmaz'ın haberine göre Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde kurulu şirkete yönelik iflas davası Karadeniz Ereğli 3’üncü Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açıldı.

2019/134 sayılı dosyada, Özborsan Boru Sanayi A.Ş. tarafından açılan davada şirketin iflası talep edildi. Mahkeme, yargılama için 23 Ekim’e gün verdi.

ÜRETİMİN YÜZDE 80'İ İHRAÇ EDİLİYORDU

Ereğli’de bulunan dev tesiste yıllık 200 bin ton üretim yapan şirket 30 yılı aşkın bir süredir faaliyette. Dikişli çelik boru ve profil üretiminde bulunan Özborsan, üretiminin yüzde 80’ini İngiltere, İrlanda, Belçika, Amerika, Umman, Yemen ve Irak gibi ülkelere ihraç ediyor.