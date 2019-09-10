'Doğan Holding bankacılık sektörüne girmeyi planlıyor' iddiası

Doğan Holding, , konuya yakın kaynakların Bloomberg'e verdiği bilgiye göre satın alma ya da lisans başvurusu yoluyla yatırım bankacılığına girmeyi planlarken 14 yıl aradan sonra bankacılık yatırımı yapmayı hedefliyor.

Bloomberg HT’nin haberine göre kaynaklar, Doğan Holding'in önümüzüdeki 12 ay içinde konuya ilişkin adım atabileceğini kaydetti. Holdinge konuya ilişkin ilk etapta ulaşılamadı.

Bir dönemin en büyük medya grubuna sahip olan Doğan Holding, geçen yıl 893 milyon dolara medya varlıklarının büyük bölümünü Demirören Holding'e satmıştı.Doğan Holding şu anda enerji, gayrimenkul ve turizm alanlarında faaliyet gösteriyor. Doğan Holding 1994 yılında Dışbank'ı satın almış, 11 yıl sonra Fortis Bank'a satmıştı.