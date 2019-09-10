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13:05 10 Eylül 2019
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    altın - çeyrek altın

    Altın hesapları rekor kırdı

    © Flickr /
    Ekonomi
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    Bankalardaki altın hesaplarının değeri temmuz sonu itibarıyla 55 milyar lirayı aşarak rekor kırdı. Mudilerin bankalardaki altın hesaplarının büyüklüğü 217.3 ton düzeyinde hesaplanırken, bu da yılbaşından bu yana 27.7 tonluk artışa işaret etti.

    Küresel çapta yaşanan gelişmelerin risk algısındaki artışı beraberinde getirmesiyle yatırımcıların portföyünde güvenli liman olarak görülen varlıkların ağırlığı yükselirken, temmuz sonu itibarıyla bankalardaki altın hesaplarının değeri de 54 milyar lirayı aştı.

    © AA / Arşiv
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    Altına olan talebin artmasında, ABD ile Çin arasındaki ticari gerilim, döviz kurlarındaki yükseliş, jeopolitik riskler ve merkez bankalarının değişime işaret eden yol haritaları karşısında yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesi etkili oldu.

    Bu dönemde yurt içinde gram altının fiyatı yıla başladığı 218.1 lira seviyelerinden yükselişe geçerek temmuz ayını 253.6 liradan tamamladı. Böylece geçen 7 aylık süreçte gram altın yüzde 16.3 değerlendi.

    Söz konusu gelişmelerin etkisiyle yıl başından bu yana rekor üstüne rekor kıran bankalardaki altın hesapları, değer bazında tarihi zirvesini yeniledi.

    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, yurt içi ve yurt dışı yerleşiklerin kıymetli maden depo hesapları temmuz sonunda 2018 sonuna kıyasla 13 milyar 791 milyon lira artarak 55 milyar 181 milyon lira seviyesine ulaştı. Bu rakamın 54 milyar 156 milyon lirası yurt içi, 1 milyar 25 milyon lirası ise yurt dışı yerleşiklerin hesaplarından oluştu.

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    © Fotoğraf : Twitter
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    Bankalarda tutulan kıymetli maden depo hesapları tutarı 2018 sonunda 41 milyar 390 milyon lira seviyesinde bulunuyordu.

    Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı temmuz ayının son işlem gününü 254 bin liradan tamamladı. Buna göre bankalardaki kıymetli maden depo hesaplarının büyüklüğünün temmuz sonunda 217.3 ton düzeyinde gerçekleştiği hesaplandı.

    Yapılan hesaplamalara göre, bankalardaki altın hesaplarının büyüklüğü, 2018 sonunda 189.6 ton seviyesinde bulunuyordu. Bu da kıymetli maden depo hesaplarının büyüklüğünde geçen 7 ayda 27.7 tonluk artış gerçekleştiğine işaret etti.

    Etiketler:
    Döviz, Banka, Türkiye, BDDK, Rekor, Altın, ABD
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