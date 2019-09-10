ABD'den uzaklaşan Rusya, milyarlarca dolar kazandı

Danske Bank’ın strateji uzmanı Vladimir Miklaşevskiy, “Dolar varlıklarının kitlesel şekilde altınla değiştirilmesi, Rusya Merkez Bankası’na sadece birkaç ay içerisinde milyarlarca dolar kazanma fırsatını sağlayan bir strateji” diye konuştu.
Rusya Merkez Bankası son yıllarda altının en büyük alıcısı olarak gösteriliyor. Rusya, ABD ile ilişkilerin kötüleşmesi bağlamında dolara olan bağımlılığı azaltmak amacıyla altın satın almaya başlamıştı.
Altın fiyatları da ABD-Çin ticaret savaşı bağlamında yükseliyor. Yatırımcılar, finansal piyasaların istikrarsızlığı nedeniyle özellikle altın olmak üzere güvenilir varlıklara yatırım yapmayı tercih ediyor.
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