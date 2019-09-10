ABD'den uzaklaşan Rusya, milyarlarca dolar kazandı

Bloomberg, Rusya’nın altın rezervlerini son 10 yılda dört kat artırması ve altın fiyatının son 6 yılının zirvesine yükselmesi sayesinde milyarlarca dolar kazandığını belirtti.

Rusya’nın altın rezervi sadece son bir yıl içinde yüzde 42 büyüyerek 109.5 milyar dolara ulaştı. Halihazırda altının Rus rezervlerindeki payı, 2000 yılından bu yana en yüksek rakama ulaşmış durumda.

Danske Bank’ın strateji uzmanı Vladimir Miklaşevskiy, “Dolar varlıklarının kitlesel şekilde altınla değiştirilmesi, Rusya Merkez Bankası’na sadece birkaç ay içerisinde milyarlarca dolar kazanma fırsatını sağlayan bir strateji” diye konuştu.

Rusya Merkez Bankası son yıllarda altının en büyük alıcısı olarak gösteriliyor. Rusya, ABD ile ilişkilerin kötüleşmesi bağlamında dolara olan bağımlılığı azaltmak amacıyla altın satın almaya başlamıştı.

Altın fiyatları da ABD-Çin ticaret savaşı bağlamında yükseliyor. Yatırımcılar, finansal piyasaların istikrarsızlığı nedeniyle özellikle altın olmak üzere güvenilir varlıklara yatırım yapmayı tercih ediyor.